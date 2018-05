Enxampats fent un butró per robar les bateries d'un repetidor a Vilablareix

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc homes in fraganti que estaven robant les bateries d'un repetidor de telefonia a Vilablareix. Es tracta de cinc homes, d'entre 19 i 27 anys i un menor, de nacionalitat espanyola i veïns de Girona. Han quedat arrestats com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força amb temptativa.

Els fets es remunten cap a un quart de dues de la matinada d'aquest dilluns, al carrer Mas Falgàs de Vilablareix, on els agents de la comissaria de Girona van ser alertats que diversos homes estaven fent un forat a la paret d'una nau industrial. En arribar al lloc, van veure que els homes pujaven a un vehicle i fugien, però uns metres més endavant una segona patrulla va barrar el pas al turisme.



Porta forçada

Els policies van identificar les cinc persones que anaven a dins del cotxe, mentre que també comprovaven que una porta d'una nau estava forçada i hi havia un forat a una paret. A dins de la nau els Mossos van observar diverses bateries i bobines que els lladres no s'havien aconseguit emportar. Davant l'evidència totes cinc persones van quedar detingudes com a presumptes autores d'un robatori amb força en grau de temptativa.

Els detinguts van quedar citats i passaran a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, quan siguin requerits. Pel que fa al menor d'edat, va ser lliurat als seus tutors legals en espera de comparèixer davant la fiscalia de menors.