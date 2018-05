«Gicor ha de fer de nexe entre l'Administració pública i la iniciativa privada»

Gicor organitza la setmana vinent la XXII Setmana del Cor, una oportunitat per promoure els hàbits de salut i donar a conèixer com prevenir els problemes cardíacs i què fer després de patir-los.



Com va començar la seva vinclació amb Gicor?

L'abril del 2017 vaig tenir un infart, vaig fer tot el procés d'hospitalització i rehabilitació cardíaca, m'hi vaig reenganxar quan vaig acabar el programa oficial perquè em va anar molt bé i va ser allà on em van parlar de Gicor, i en sóc soci des de l'octubre. A finals d'any van comentar que feia falta gent, i uns quans vam decidir donar un cop de mà. Jo m'ho prenc com un agraïment a tot el que he rebut des del Trueta, la rehabilitació al Santa Caterina... he tingut un problema seriós i tinc bona qualitat de vida gràcies a ells. La nova junta va ser una mica dit i fet.

I quina entitat s'ha trobat?

Una entitat plenament consolidada, amb gent amb molta experiència, per exemple en Rafael Macià, que és una mica la clau de volta d'aquesta associació. Pel meu gust, potser és una associació que s'ha centrat molt en activitats pels socis, però falta enfocar-les més cap a l'activitat saludable i cap a fora, per arribar a la societat. S'han fet aportacions interessants a nivell nacional i internacional, i em falta una mica la part del territori, que és la que volem potenciar. Gicor, al final, ha de treballar pels malalts de cor de Girona, per la prevenció i l'atenció que reben aquí.

Com valora l'atenció que reben els malalts gironins?

Jo sóc un exemple de com ha millorat els darrers temps. Vaig tenir l'infart un dissabte a la 1 de la matinada i sóc viu gràcies al protocol i a que hi havia professionals de guàrdia per atendre'm al Trueta mateix. Som punters, per exemple en la xarxa de desfibril·ladors, però encara hi ha intervencions que s'han de resoldre des de Barcelona, i això és un tema que cal reivindicar. La societat i els professionals invertim al màxim en qüestions de cor, i també hauríem de tenir més inversió en mitjans, no s'ha pensar només en Barcelona.

Què pot fer-hi Gicor?

Hem de ser la tercera pota del tamburet, fer de nexe entre les adminsitracions públiques i la iniciativa privada. Per exemple, hi ha poca gent que pot accedir a la rehabilitació cardíaca, un 15%, i quan sortim del programa oficial encara som menys, perquè s'ha de pagar i només es fa a Salt. Com ho ha de fer un senyor de Sant Hilari, per exemple? Volem buscar la complicitat de la Diputació, que té els parcs de salut amb tècnics especialitzats; la part privada, que són els gimnasos; i els professionals del Santa Caterina... Gicor pot fer de nexe i treballar perquè més gent tingui accés a la rehabilitació, és un dels nostres objectius. És clar que això no pot ser gratuït,i el pacient hi haurà d'aportar, però podem crear aquesta estructura.

Gicor ha d'arribar a tota la demarcació?

Encara no hem tingut un debat a fons amb els presidents de les altres tres associacions gironines, Macor, Corfi i Ripollès Cor, però hi he tingut un primer contacte i els he ofert la màxima col·laboració per sumar esforços. Gicor marcarà una línia i jo els convido a sumar-s'hi.

Vostè té experiència en el món municipal. Gicor ha de col·laborar amb els municipis?

Els municipis hi poden tenir un paper. Ho anirem veient, però no es pot descartar que en alguns pobles hi hagi alguna relació per crear una petita delegació de Gicor o que hi hagi un referent, per exemple en alguna capital de comarca. Els ajuntaments també són una bona eina de difusió, estan a primera línia de foc.

També col·laboren amb altres entitats de l'Estat a través de la Cardioaliança.

Gicor aquí tindria un sostre, però certes polítiques de salut no es poden fer només des de Girona, i la Cardioaliança ens permet interpel·lar la Generalitat i l'Estat. Participar-hi és important perquè les nostres demandes se sentin a través d'una estructura més gran.

Ha parlat d'obrir-se a la ciutadania. Per fer més prevenció, per exemple?

Sí, la Setmana del Cor que estem preparant va en aquest sentit. Gicor no ha de ser un club per a socis, sinó que l'ha de conèixer tothom que té una malaltia del cor. Volem establir una connexió estreta amb tots els hospitals, per fer que la nostra informació arribi al pacient; millorar la comunicació i les xarxes socials per arribar a més gent i establir convenis amb empreses per donar avantatges als nostres socis, perquè vegin Gicor com una entitat que els pot acompanyar.

Parli'm de la Setmana del Cor.

La conferència inaugural serà dimarts a l'hotel d'entitats, amb el doctor Marrugat, un referent, creador de les taules Regicor i director de l'equip d'investigació de l'hospital del Mar. També hi haurà un taller de cuina cardiosaludable i dijous i divendres muntarem espais a la plaça Miquel Santaló per mostrar l'abans, l'acció i el després d'un problema al cor: la prevenció, l'ús de desfibril·ladors i què passa després d'un infart, la rehabilitació per tenir una bona qualitat de vida. I després el cap de setmana hi haurà dues caminades per promoure els hàbits saludables.