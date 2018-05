Girona tindrà un vol diari a Moscou aquest estiu

La línia aèria de baix cost russa Pobeda Airlines continua apostant per l'aeroport de Girona-Costa Brava en els seus plans d'expansió i ara ho farà de manera constant a l'estiu augmentant les freqüències amb un vol cada dia a Moscou. A més, com ja s'havia previst mesos enrere, ara s'ha confirmat que a partir del 2 de juny volarà a Sant Petersburg amb dues freqüències setmanals.

La companyia, la «Ryanair» de l'est, va aterrar a Vilobí d'Onyar l'any 2016. Obria, llavors, un vol regular amb Moscou, la capital de l'imperi que governa Vladímir Putin, des d'on oferien, fent escala, l'opció de volar a vuit destinacions remotes del país. Però no operaven tots els mesos de l'any. En canvi, des del 2017, la companyia va passar a operar durant tots els mesos de l'any.

Ara, segons ha pogut saber Diari de Girona, els mesos d'estiu (època amb un volum més alt de passatgers transportats a Girona-Costa Brava) es veuran reforçats amb noves freqüències.

Així, Pobeda, la filial d'Aeroflot (la línia aèria nacional de Rússia) incrementarà de 5 a 7 les freqüències setmanals dels seus vols entre Girona i l'aeroport internacional de Moscou-Vnúkovo, ubicat a 28 quilòmetres al sud-oest del centre de la capital.

És a dir, Girona tindrà un vol diari a Moscou durant els mesos de juliol, agost i setembre. Durant la resta de l'any, les connexions es mantindran amb cinc freqüències a la setmana entre els mesos d'abril, maig i juny, mentre que la resta de mesos d'hivern la companyia operarà amb tres freqüències setmanals.

A la vegada, des de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar es podrà volar a 14 ciutats d'aquest extens país. En aquest cas, prèvia escala a Moscou, l'oferta arriba a localitats remotes però també a altres destinacions atractives ubicades més al sud. En concret, les destinacions, prèvia connexió, són Almaty, Makhatxkalà, Rostov del Don, Txeboksari, Txèliabinsk, Iekaterinburg, Krasnoiarsk, Nàberejnie, Novosibirsk, Perm, Samara, Sotxi, Surgut i Volgogard. Tres hores i mitja d'avió fins a Moscou des de Girona i, d'allà, «als confins del planeta».



Nova ruta a Sant Petersburg

En paral·lel, la companyia obrirà una nova ruta a Girona per connectar-la amb Sant Petersburg, la segona ciutat russa més gran després de Moscou. La connexió entre l'aeroport Internacional Púlkovo de Sant Petersburg es farà a partir del 2 de juny amb dues freqüències setmanals.

Pobeda (en català, «Victòria») Airlines feia temps que planejava establir les dues connexions setmanals amb Sant Petersburg i reforçar la ruta a Moscou.

De fet, en una visita de fa més d'un any a Girona, el director comercial de la companyia, Rinat Asmatullov, havia pronosticat un creixement del baix cost made in Russia en els successius anys. I en els plans d'expansió de la línia aèria propietat d'Aeroflot hi entrava Girona: Pobeda, però, no es resigna només a dur turistes russos a la Costa Brava (el 90% dels passatgers que transporta són d'aquell país), sinó que comptava a fer créixer el nombre de gironins (i catalans) que es desplacen al país eslau.



Operacions amb els B737-800

La companyia Pobeda, que va començar les seves aventures al cel el desembre de 2014, opera amb avions Boeing 737-800 amb una distribució que permet 189 seients. Durant el 2016, quan va aterrar per primera vegada a l'aeroport de Girona-Costa Brava, l'aerolínia de baix cost va transportar 12.301 passatgers entre els mesos de maig a setembre. Un any després, quan Pobeda va començar a operar durant tot l'any, va transportar 45.213 passatgers, mentre aquest 2018, en els primers quatre mesos de l'any, ja n'ha transportat 18.215.

Unes xifres que la companyia superaria, respecte de les de l'any passat, amb l'increment de les freqüències a Moscou i amb l'entrada del vol a Sant Petersbrurg a partir del 2 de juny.