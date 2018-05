Un sindicat denuncia que les furgonetes d'antivalots són per a 2 persones i n'hi van 7

El sindicat Uspac (Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya) dels Mossos d'Esquadra denuncia que s'han fet unes modificacions a les furgonetes dels antiavalots -les ARRO- que «no són legals» perquè segons la seva opinió, «modifiquen i augmenten un vehicle que compren per a dues places i els n'hi posen fins a set» i afegeixen que també passa amb les furgonetes de la Brigada Mòbil, que tenen capacitat per a tres places quan d'agents n'hi van molts més.

Destaquen que aquesta pràctica ha suposat que «directors d'estacions d'algunes ITVs no volien passar la revisió» perquè consideren que les modificacions no són correctes.

L'Uspac arran d'aquests fets qüestiona la seguretat dels agents i del transport del material d'aquests vehicles. El problema del material ja havia estat denunciat anteriorment per aquest sindicat, que assegura que quan ho van denunciar des de la Direcció General de Policia el que es va acabar fent és posar pegats a aquesta problemàtica.

Ara, qüestionen la «capacitat legal que tenen aquests furgons» destaquen en un comunicat. En la imatge que ha fet pública el sindicat d'un dels vehicles dels antiavalots, la furgoneta seria per a dues places. I, per tant, es pregunten des del sindicat «si estan coberts -per l'assegurança- tots els ocupants en cas d'accident».