El nombre de delictes en joieries gironines creix un 17%

El sector de la joieria és llaminer per als lladres. Una mostra és la demarcació de Girona, on els sinistres en aquests establiments han crescut un 17%, el que representa dos punts més que la mitjana de tot Catalu­nya,on l'augment ha estat del 15%.

A les comarques gironines, durant el 2017 es van produir 14 fets delictius en joieries, dos més que durant l'any anterior. Els delictes més freqüents, que són els que analitza l'informe del Col·legi Oficial de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya (JORGC) sobre seguretat al sector, són els atracaments, les estafes i furts, els robatoris amb força i els atracaments a representants i transports.

La tipologia delictiva més habitual a la província de Girona en joieries i rellotgeries és la que agrupa les estafes i els furts. Durant l'any passat es van registrar fins a set casos, els mateixos que l'any anterior.

En canvi, s'ha de destacar que els atracaments s'han tancat amb un cas, igual que en l'any anterior. El 2016 n'hi va haver un dels més sonats: va ser a Lloret de Mar el dia 13 d'octubre, i la Policia Local i els Mossos va poder detenir in fraganti els atracadors. La col·laboració ciutadana i la ràpida actuació policial van permetre que no hi hagués ferits i que tampoc es poguessin endur cap tipus de botí de la joieria del carrer Sant Romà. Els cinc atracadors anaven a cara descoberta i equipats amb malls i esprais de pebre de defensa, amb els quals volien trencar els aparadors i emportar-se les joies . A dins de la joieria hi havia les dependentes, que van poder activar les alarmes i, els agents van poder actuar.



El doble de robatoris amb força

L'altre delicte més destacat a les comarques de Girona i que afecta aquest sector és el dels robatori amb força. Aquest tipus de fets es van duplicar en un any, passant de tres casos el 2016 a sis l'any passat. Han viscut un repunt, ja que feia dos any seguits que només n'hi havia hagut tres.

Un dels casos que va sortir a la llum és el que es va produir a finals de l'octubre passat, quan dos lladres van forçar una vitrina d'una joieria d'un centre comercial de Salt i es van emportar joies valorades en 5.000 euros.

En canvi, durant el 2017, segons el balanç dels joiers, no va haver-hi cap atracament a representants i transportistes. Tot i això, cal recordar que hi va haver un cas que els Mossos van frustrar quan van aconseguir avortar per segon cop un robatori al mateix representant de joieria. El primer cas es va frustrar a Figueres el novembre de 2016. Els investigadors van detectar que els autors de l'assalt havien tornat a Barcelona i van comprovar que tornaven a vigilar al representant. Van detenir els quatre lladres quan intentaven robar el joier en una visita comercial a Figueres.

Si s'analitzen les dades globals de tot Catalunya, cal dir que el sector durant l'any ­passat va registrar un total de 169 delictes. Això representa un 15% més que l'any anterior. Els atracaments han caigut el 32%.