La Fira del Tap de Cassà programa unes quaranta activitats del 8 al 10 de juny

La Fira del Tap de Cassà de la Selva, que arrenca divendres i durarà fins diumenge, ha programat una quarantena d'activitats per reivindicar el passat, el present i el futur del món surer i taper de Cassà i de l'entorn, que produeix uns 1.200 milions dels 2.400 milions de taps de suro que fabrica anualment Catalunya.

Enguany la gastronomia té un paper destacat a la fira, amb un acte en què s'explicarà i posarà en pràctica com es beu a galet o amb porró o un sopar al pati de Can Trinxeria, i la DO Empordà i la DO Penedès seran les dues denominacions d'origen convidades a la cita.

Les activitats a la sureda van tenir molt d'èxit a la primera edició de la Fira del Tap. Enguany es repeteix la pela del suro i el tast d'esmorzar de peladors del dissabte i el diumenge, a partir de les 8 del matí, a Can Vilallonga.

També hi haurà tres cara a cara centrats en aspectes relacionats amb la sureda i el suro, com les problemàtiques associades a la gestió de les suredes catalanes, andaluses i extremenyes, per exemple.