El jutge resol avui si envia a la presó el detingut per segrestar la dona durant 4 dies a la Cellera

El Jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners resoldrà avui si envia a presó el detingut dimecres per segrestar la dona durant quatre dies en un pis de la Cellera de Ter, colpejar-la i agredir-la sexualment. L'arrestat va passar ahir a disposició judicial però el jutge va posposar la decisió per demanar una diligència que considera «necessària» per decidir, segons va informar ahir el TSJC. La mateixa víctima, d'origen indi, va ser qui va demanar ajuda dimarts als vigilants municipals. Poc després de dos quarts de sis, la víctima va demanar ajuda als vigilants municipals, caminava sola pel carrer i tenia moltes dificultats per fer-se entendre, perquè no parlava ni català ni castellà. Els vigilants van alertar els Mossos d'Esquadra i, amb l'ajuda d'un intèrpret, la dona va relatar que el seu marit l'havia retinguda en un pis del poble i no la deixava sortir.

La noia va relatar als agents que feia tan sols quatre dies que havia arribat a la Cellera de Ter per viure amb el seu marit, un home de 51 anys també d'origen indi. Segons la seva versió, d'ençà que va entrar al pis, el marit la va tancar a pany i clau i no la deixava sortir. A més, la picava amb un pal, l'amenaçava amb un ganivet i, en diverses ocasions, l'havia agredida sexualment. Els Mossos d'Esquadra van intentar localitzar-lo durant hores, però va ser debades. I dimecres al matí, ell mateix es va presentar voluntàriament a la comissaria de Santa Coloma de Farners, on el van detenir. L'arrestat va passar la nit a les garjoles a l'espera de pasar a disposició judicial.



Segons succés a la Selva en pocs dies

El cas de la Cellera va passar justament pocs dies després que, també a la comarca de la Selva, un home apunyalés la seva parella i un company de pis. En aquest cas, a Santa Coloma de Farners. Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte a diumenge. Segons fonts properes a la investigació, les víctimes i el sospitós vivien al mateix domicili, juntament amb dos homes més. Aquella nit, l'agressor hauria estat bevent alcohol i, en un moment determinat, va començar a discutir amb la dona per gelosia i perquè li atribuïa una relació amb l'altra víctima. La dona va patir un tall a la mà quan va intentar aturar una ganivetada i l'home va rebre dues punyalades.

Abans que el detinguessin, es va atrinxerar a dins del pis. El jutjat el va enviar a presó sense fiança i l'investiga per dos delictes d'intent d'homicidi i un altre de trencament de mesures cautelars.