Bescanó dedica una plaça al pintor Isidre Vicens

n Montfullà, al terme de Bescanó, ha dedicat una plaça pública al pintor gironí Isidre Vicens, conegut per haver fundat la pensió hostal Bellmirall al cor del Barri Vell de Girona.

L'alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia, va ser l'encarregat de presidir ahir els actes commemoratius que l'Ajuntament va dedicar ahir a l'artista. L'acte principal va ser a la nova plaça Isidre Vicenç, situada just al costat del local social, on el batlle va destacar la gran trajectòria del pintor, la seva vessant humanística i la seva implicació amb la seva terra i el país.

Els homenatges es van dur a terme en el marc d'una caminada cultural organitzada per la colla excursionista l'Isard i guiada pel mestre i geògraf Lluís Solé i Perich. Durant la visita a la casa del pintor, l'alcalde hi va descobrir una placa commemorativa lliurada per l'Ajuntament.

Setmana d'homenatge

Isidre Vicens va néixer en un mas de Montfullà el 1918 i va morir el 17 de gener de l'any passat. Amb motiu del primer aniversari de la seva mort, l'Ajuntament de Bescanó i l'Ateneu Republicà de la vila dediquen una setmana a activitats en homenatge al pintor.

Els actes van iniciar-se divendres amb la inauguració d'una exposició del pintor al Casal d'Avis. La mostra consta de dotze peces representatives de la seva obra i es podrà visitar de 5 a 8 de la tarda fins al proper diumenge. Vicens va ser un reconegut paisatgista que va plasmar d'una forma molt sentida el paisatge urbà del Barri Vell de Girona, de la Vall de Sant Daniel, i dels camps de l'Empordà.

L'altra activitat destacada de la setmana és la primera edició del concurs de pintura ràpida Isidre Vicens. Diumenge 22, es farà la cloenda de la setmana amb el lliurament dels premis al concurs de pintura ràpida.