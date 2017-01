Lloret i Blanes reben Lluís Soler, Ramon Madaula, Roger Coma i Emma Vilarasau

Les poblacions veïnes de Lloret de Mar i Blanes van presentar ahir la setena programació conjunta del Teatre de la Costa Brava Sud, que compta amb 55 propostes, de les quals 19 són professionals, i que es desenvoluparà als seus respectius teatres.

El cartell inclou la presència en carn i os d'actors reconeguts com Lluís Soler, Roger Coma, Emma Vilarasau, Ramon Madaula, Jordi Boixaderas o Montserrat Carulla.

La comèdia serà protagonista de la programació amb propostes com Orgasmes, de Sam Sánchez i Roger Pera amb música de Pep Sala, o L'electe, de Coma i Madaula. El cartell inclou també un cicle dedicat a les noves companyies, denominat Emergent, i un altre de dansa.

L'inici d'aquesta programació estable tindrà lloc el pròxim 27 de gener al Teatre de Lloret amb l'espectacle Tamar. La filla de Chagall, del director gironí Ferran Joanmiquel, i conclourà el 2 de juny amb Infàmia, una reflexió sobre l'ofici d'actor escrita i dirigida per Pere Riera.

Un cicle de màgia i el Lloret Espai Off, una línia d'espectacles de petit format, completa el gruix de propostes.

Una vegada més, la portada de la programació del Teatre de la Costa Brava Sud ha volgut sortir de la rutina i ser provocativa. Per això, allunyant-se d'imatges més clàssiques, s'ha optat per un encantador gosset que, en clara referència escènica, vesteix un tutú de ballet i un llacet de gala per anar al teatre i veure qualsevol dels espectacles. El més destacat dels espectacles d'Escena Local és la doble sessió de cinema dels dies 6 i 9 d'abril a Lloret i Blanes, respectivament. Primer es projectarà a Lloret Vida en sombras, un clar exponent del cinema maleït, pel·lícules gens conegudes pel gran públic, que es van avançar al seu temps i que amaguen un geni al seu darrere. En aquest cas es tracta de Llorenç Llobet-Gràcia, que va dirigir el film l'any 1948.

Per la seva banda, el 9 d'abril es projectarà al Teatre de Blanes El cor del pi negre, el particular homenatge que ret el cineasta blanenc Jaume Pujadas a Llorenç Llobet-Gràcia. La pel·lícula va ser seleccionada a la Secció Oficial a Competició Noves Visions en el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges de 2016, i en totes dues projeccions es comptarà amb la participació del seu director.

A Blanes l'Escena Local es completarà, entre d'altres, amb dues propostes musicals que marcaran en tots dos casos la celebració d'un aniversari.

El 19 de març es farà el Concert dels 50 anys de la Cobla del Col·legi Santa Maria, que actuarà amb la Principal de la Bisbal, i el 14 de maig hi haurà el primer dels tres concerts de celebració del 20è aniversari del Cor de Cambra Sota Palau.



Captar públic jove

Amb l'aposta que ha fet Lloret per les polítiques de creació i fidelització de públics i situar els ciutadans en el centre de les estratègies del teatre, s'ha apostat per programar tres espectacles destinats al públic jove i que són: Marabunta (24 de març), Ragazzo (24 de febrer) i Poltrona-Pla presenten: projecte PP (26 de març).

A més, tots els joves d'entre 16 i 29 anys tindran accés a aquests tres espectacles al preu especial de 12 euros.