'La La Land' es postula com la favorita dels Oscars 2017 amb 14 nominacions

"La La Land", "Moonlight", "Manchester by the Sea", "Arrival", "Fences", "Hidden Figures", "Lion", "Hell or High Water" i "Hacksaw Ridge" són les aspirants al premi de millor pel·lícula en la 89 edició dels Oscar, ha anunciat avui l'Acadèmia de Hollywood.

Ryan Gosling ( "La La Land") i Casey Affleck ( "Manchester By The Sea") han estat nominats a l'Óscar a millor actor, un premi al qual també aspiraran Denzel Washington ( "Fences"), Viggo Mortensen ( "Captain Fantastic") i Andrew Garfield ( "Hacksaw Ridge"), ha anunciat avui l'Acadèmia de Hollywood.

Emma Stone ( "La La Land"), Natalie Portman ( "Jackie"), Isabelle Huppert ( "Elle"), Ruth Negga ( "Loving") i Meryl Streep ( "Florence Foster Jenkins") són les candidates a millor actriu en la 89 edició dels Oscar, ha anunciat avui l'Acadèmia de Hollywood.

El mexicà Rodrigo Prieto ha estat nominat a l'Oscar en la categoria de millor fotografia per "Silence", la pel·lícula del cineasta Martin Scorsese, ha anunciat avui l'Acadèmia de Hollywood.

Prieto competirà per aquest guardó amb Bradford Young ( "Arrival"), Linus Sandgren ( "La La Land"), Grieg Fraser ( "Lion") i James Laxton ( "Moonlight").

Es tracta de la segona nominació per al mexicà al llarg de la seva trajectòria ja que ja va ser candidat a l'estatueta de l'Acadèmia de Hollywood pel seu treball a la cinta "Brokeback Mountain" (2005) d'Ang Lee.

Si Prieto aconseguís el guardó seria el quart Óscar consecutiu de millor fotografia que viatjaria a Mèxic després del "triplet" obtingut per Emmanuel Lubezki gràcies a la seva tasca en "Gravity" (2013), "Birdman" (2014) i "The Revenant" ( 2015).

Rodrigo Prieto (Ciutat de Mèxic, 1965) ha posat el seu art al servei de directors tan reconeguts com Martin Scorsese ( "The Wolf of Wall Street", 2013), Ben Affleck ( "Argo", 2012), Oliver Stone ( "Wall Street : Money Never Sleeps ", 2010), l'espanyol Pedro Almodóvar (" Los abrazos rotos ", 2009) o el mexicà Alejandro González Iñárritu ("Amores Perros", "2000", entre altres).

L'artista d'origen porto-riqueny Lin-Manuel Miranda ha estat avui a l'Óscar a la millor cançó pel tema "How Far I'll Go" de la cinta animada de Disney "Moana", va anunciar l'Acadèmia de Hollywood.