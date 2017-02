El «top model» Larry Paul Scott exposarà la seva obra fotogràfica a Les Bernardes de Salt

El «top model» internacional Larry Paul Scott, imatge durant una dècada de perfum Acqua di Gió, de Giorgio Armani, exposarà la seva obra com a fotògraf a partir del juny al centre cultural Les Bernardes de Salt, que ahir va presentar la nova temporada.

El nord-americà Larry Paul Scott presentarà en primícia a Salt l'obra inèdita Seeing within the Gaps. La seva passió per la fotografia l'ha portat a conrear tot tipus de gèneres i a oferir una mirada inèdita des de l'interior dels rodatges i platós.

La programació del 2017 es va inagurar ahir vespre amb quatre exposicions de cop i una perfomance de Las Bistecs. Els artistes de febrer i març són Mery Cuesta, Toni Amengual, Las Bistecs i IEX Cosmonauta. A partir d'abril i maig les noves exposicions també s'inauguraran totes el mateix dia i hora.

El director de Les Bernardes, Robert Fàbregas, va destacar que l'oferta del 2017 és més internacional però al mateix temps una aposta pels valors del territori, però «sempre amb un esperit de ser innovadors, trencadors». Maria Mercè Roca, consellera de Cultura del Consell Comarcal del Gironès, va valorar la qualitat de les exposicions del nou any.