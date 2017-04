Rita Martorell exposa una vintena de retrats a la urbanització més exclusiva d'Europa

L'artista olotina Rita Martorell mostra fins al 23 d'abril una vintena dels seus retrats a la urbanització La Zagaleta, a Marbella, una de les més exclusives d'Europa, amb propietats el preu de les quals oscil·la entre els cinc i els vint-i-cinc milions d'euros. De fet, l'immoble on es porta a terme l'exhibició havia estat propietat de l'empresari i traficant d'armes saudita Adnan Khashoggi, però li va ser embargat quan el van processar als Estats Units i un cop subhastat va ser reconvertit en la casa club del camp de golf de la urbanització. L'exposició de Rita Martorell en aquest recinte tan selecte i poc habitual respon a la presentació d'una de les seves últimes obres, el retrat d'Enrique Pérez Flores, un empresari dels sectors immobiliari i bancari, fundador i president honorífic de La Zagaleta. «Li va semblar bé que al mateix temps que presentava el seu retrat, els veïns i usuaris de La Zagaleta tinguessin l'oportunitat de conèixer l'evolució de la meva obra», explica l'artista.



Rita Martorell va començar a fer retrats fa una vintena d'anys, primer a Barcelona i després de personatges destacats de tot Espanya, i en els últims temps n'ha creat diversos de persones de l'alta societat de Marbella. Va ser d'aquesta manera com va entrar en contacte amb Enrique Pérez Flores, a qui va pintar en diverses sessions en viu a la mateixa casa club de La Zagaleta on ara s'exposa el seu retrat i una vintena més de la llarga trajectòria de la pintora, com els d'Abel Matutes, Marta Ferrusola, Michel Houellebecq, Fernando Fernández Tapias, Marc Colomer, etc... De fet, Pérez Flores ja havia assistit a l'exposició que la ciutat de Marbella va dedicar a Rita Martorell l'estiu passat, en ocasió dels vint anys de la seva activitat com a retratista: «Va pensar que la meva obra podia tenir interès per a les persones que van a La Zagaleta», diu l'artista.





Política i alta societat



A la inauguració de la mostra hi van assistir només una cinquantena de persones perquè les normes d'accés a aquesta zona residencial són molt estrictes. Per motius personals no hi va poder ser present Enrique Pérez Flores però sí que hi era el seu fill, Ignacio, així com els polítics Jorge Hernández Mollar, que havia estat diputat, senador i eurodiputat i que ja va va presentar l'exposició de retrats que Rita Martorell va fer al Parlament Europeu, a Estrasburg, l'any 2000, i José Antonio Mena, alcalde de Benahavís, el municipi a tocar de Marbella al qual pertany La Zagaleta. També hi havia representants de l'alta societat de la zona, com David Cienfuegos, Casimiro Bocanegra, Miriam Miravete o Rudolf Graf von Schönburg (Comte Rudi), i hi va intervenir Fernando Francés, director del Museu d'Art Contemporani de Màlaga, que va defensar que hi ha un fil que uneix els retrats de Rita Martorell, tot i que estiguin elaborats en èpoques diferents i amb estils també canviants. Per a ell, l'artista també s'autoretrata, en aquestes obres, a través dels seus models, i «com que no sempre et veus de la mateixa manera, no hi ha còpies, no tot és igual, sinó que la seva obra va canviant en funció de com se sent en cada moment».



La majoria de residents a La Zagaleta són estrangers, segons Rita Martorell, que afegeix que exposar-hi és molt important per a ella perquè «cap artista no ha mostrat abans la seva obra en aquest espai tan especial». A més, apunta, «hi ha l'aspecte fetitxista d'exposar a la que havia estat la casa de Khashoggi, als espais on vivia i treballava...». L'artista afegeix que aquesta és una exposició «molt emocionant i especial, totalment diferent del que havia fet fins ara, perquè em dóna l'oportunitat de mostrar la meva obra a persones amb un nivell altíssim... I això és un trampolí que et pot obrir portes entre un públic nou i diferent, molt internacional».



Rita Martorell va conèixer La Zagaleta quan hi anava a retratar Enrique Pérez Flores i assegura que «mai no havia vist res similar, amb un sentit de l'exclusivitat tan elevat. És com estar en un món aïllat, amb totes les comoditats, però al mateix temps com si es trobessis en plena natura... Aïllat de tot però amb unes mesures de seguretat impressionants». De fet, quan Enrique Pérez Flores va projectar La Zagaleta (urbanització i camp de golf) hi va preveure uns 3.000 habitatges, però finalment ho va rebaixar fins a unes 400 per mantenir el màxim possible l'entorn natural i la sensació d'exclusivitat dels residents. Les parcel·les tenen entre 3.000 i 10.000 metres quadrats de superfície, els veïns disposen de tota mena de serveis i hi viuen sobretot directius de multinacionals.



Després d'aquestes exposicions a Marbella, i al marge de continuar amb la seva activitat de creació artística, Rita Martorell està preparant dues noves mostres, una a Madrid i una altra Bucarest, les dues centrades en els retrats.





«Tinc alguns quadres d'ell»



