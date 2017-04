Sant Jordi 2017: «No mares», un al·legat sense drames de les dones que no han pogut ser-ho

L´escriptora amb altres dones que no han estat mares com Maribel Verdú.

L´escriptora amb altres dones que no han estat mares com Maribel Verdú. Arxiu.

La periodista asturiana María Fernández-Miranda va presentar ahir a Madrid el seu primer llibre "No mares. Dones sense fills contra els tòpics", en el qual narra, des de la seva experiència personal per intentar ser mare amb set fecundacions in vitro sense èxit, la pressió social que porta aparellada la maternitat. Una narració en la qual assumeix aquesta realitat sense drames i en què també col·laboren explicant les seves experiències i les seves pressions com "no mares", algunes famoses espanyoles com Maribel Verdú, Inka Martí, Alaska, Sandra Ibarra, Almudena Fernández, Rosa Montero o Mamen Mendizábal.

Fernández-Miranda va estar acompanyada en la presentació a la capital per Sandra Ibarra, Maribel Verdú, Mamen Mendizábal i Almudena Fernández, i el proper dia 28 repetirà presentació a la seva ciutat natal, a l'Antic Institut.