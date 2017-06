L'exposició dels 125 anys del tren de Sant Feliu recupera una filmació inèdita

L'Antic Hospital de Sant Feliu de Guíxols inaugurarà dilluns l'exposició El Tren de la Modernitat, 125 anys del ferrocarril entre Girona i Sant Feliu de Guíxols - 1892-2017, que serà itinerant per a una desena de poblacions gironines i es tancarà el 2018 al Museu d'Història de Girona.

En aquesta mostra, vuit municipis celebren conjuntament la construcció d'una via de ferrocarril, que actualment és via verda cicloturística. A Sant Feliu la mostra serà visitable fins al 24 de setembre.

L'historiador de l'art Xavier Roca ha comissariat aquesta exposició que commemora els 125 anys de la inauguració del ferrocarril que unia les poblacions de Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Llagostera, Cassà de la Selva, Quart, Llambilles i Girona.

Rocas ha explicat al Diari de Girona que «la recerca feta ha permès recuperar materials inèdits sorgits, per exemple, d'una filmació de 1967 conservada per un particular de Madrid», i ha afegit que es tracta d'una exposició «molt visual i pensada perquè hi juguin els visitants».

El 1892 es va assolir tota una fita per als pobles i ciutats que van promoure aquesta obra gegantina i cabdal, bàsica per al seu desenvolupament econòmic i per al seu futur, ja que connectava el port guixolenc amb la xarxa ferroviària internacional.

Les 8 poblacions consideren que commemorar aquella fita pot fer-los treballar per conèixer amb més profunditat la pròpia història i plantejar debats sobre l'actualitat, relacionats la gestió de la mobilitat en el present, tant necessària per als les persones com per a les mercaderies.

La reconversió d'espais ferroviaris com la via, els ponts, les estacions i els baixadors ha deixat un nou patrimoni històric i esdevé també punt de partida de descoberta de les potencialitats de cada municipi.

L'exposició s'ha dissenyat amb mòduls condicionats com a vagons i cadascun fa referència a una de les poblacions i aborda temàtiques diferents com ara el trajecte, les estacions, els ferroviaris, els passatgers o les locomotores i els vagons. La mostra té una part dedicada al joc, i una altra part de visionat de filmacions, algunes de les quals inèdites.