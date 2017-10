Mar Bosch s'endú el premi Setè Cel de Salt amb «Les generacions espontànies»

La novel·la Les generacions espontànies, de Mar Bosch Oliveras, ha resultat guardonada amb el Premi Setè Cel de Salt. D'entre les vuit obres triades per les biblioteques publiques, el jurat, presidit per Vicenç Villatoro, va escollir les tres finalistes i amb tres membres dels clubs de lectors van triar la guanyadora.

Nascuda a Girona el 1981, Mar Bosch és llicenciada en Filosofia i especialitzada en Periodisme Cultural per la Universitat de Girona. Va ser guanyadora del premi de novel·la curta Just Manuel Casero 2012 amb la seva primera novel·la, Bedlam: darrere les hores càlides, publicada per Empúries el 2013. El juny del 2016 va publicar la novel·la Les generacions espontànies amb Edicions del Periscopi.

El personatge principal de la novel·la és una dona que s'ha fet a sí mateixa i que busca prosperar des de la desesperança. La seva història gira al voltant d'una entrevista de feina a la qual s'enfronta sense cap tipus d'expectatives. Amb la veritat com a estratègia, la protagonista competeix contra un exèrcit de rosses idèntiques.