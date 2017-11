La Nit dels Sopa neix amb l´objectiu de ser un festival «amb identitat pròpia»

El grup Sopa de Cabra va presentar ahir La Nit dels Sopa, un festival d'un sol dia que es farà al pavelló de Fontajau de Girona el proper 9 de desembre.

La proposta musical servirà per abaixar el teló de Temporada Alta però també per posar punt final a «gairebé tres anys de gira», segons va recordar el líder del grup, Gerard Quintana, que va comparèixer amb els companys, Josep Thió, Francesc Cuco Lisicic, Josep Bosch i Jaume Soler Peck. Sopa de Cabra s'alia amb els murcians M-Clan i amb Adrià Puntí per fer aquesta primera edició.

El grup gironí té ganes de seguir amb aquesta iniciativa però encara queda pendent concretar quina periodicitat pot tenir i si se centraran només en un estil, tot i que ara per ara aposten pel rock.

De fet, tot i que tenen clar que l'organitzaran, no saben si hi tocaran ells cada any.

El concert posarà punt i final a les actuacions que Sopa de Cabra ha estat fent i el grup ja pensa què fer l'any que ve. Quintana va explicar que inicialment preveuen treure cançons al mercat abans que preparar un nou disc.

Una de les novetats de l'any de Temporada Alta és aquest festival musical organitzat pel grup Sopa de Cabra. La banda gironina afronta el final de dos anys de gira que s'ha sumat de manera consecutiva a dues tournées prèvies.

Primer va ser 3,2,1, després la gira dels 30 anys i finalment Sopa de Cabra tanca el cercle.

Respecte de la presència de Puntí, han explicat que «amb l'Adrià tenim una carrera en paral·lel a la nostra». Amb M-Clan hi ha en comú una manera d'entendre i fer el rock en diferents idiomes que volen reconèixer.

«A més, s'ha donat la casualitat que som de dues ciutats, Girona i Múrcia, que són les més atonyinades dels últims temps», ironitza Gerard Quintana en referència a les càrregues pel referèndum de l'1 d'octubre i per la construcció d'un mur per l'arribada del TAV a la zona.

El punt final de la gira arriba amb bones sensacions pels Sopa de Cabra, ja que en un 70% dels concerts fets fins ara han penjat el cartell d'entrades exhaurides.

La Nit dels Sopa ha de ser «única i irrepetible», explica el cantant, i per això treballen amb «sorpreses» per als espectadors.

Per la seva part, el director de Temporada Alta, Salvador Sunyer, va explicar que «ells tenien el projecte i, amb sentit comú, vam decidir ajuntar esforços i afrontar-ho com a clausura del festival».