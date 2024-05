Rizomes evoluciona per ser un festival «ecosistèmic» entre pollancres a la Cellera

El festival Rizoma de la Cellera de Ter canvia de nom després de tres edicions pel de Rizomes (RZM+) i, segons els organitzadors, evoluciona a «cita ecosistèmica» per reduir el seu impacte ambiental amb construccions efímeres fetes amb materials naturals, banys secs i aprofitament de l’aigua del riu. La quarta edició de l’esdeveniment se celebrarà del 22 al 24 de juny al bosc de Can Ribes de la Cellera, amb una vintena d’artistes dedicats a la música, i altres centrats en l’arquitectura o les instal·lacions, com ara Los Sara Fontán, Meritxell Neddermann, Ciutat o Verushka.

En total, seran 25 propostes musicals entre creadors locals i internacionals, enfocats cap a l’experimentació i l’avantguarda artística amb estils que van del folk al jazz o l’electrònica. Entre ells també hi ha Laura Weissmahr, Espectro Dorado, Kin’Gongolo Kiniat, Meritxell de Soto, Azombike, Ivy Barkakati o Levitation Orchestra, i falta encara un nom «especial» per anunciar, segons els organitzadors.

Artistes d’art visual, dissenyadors, il·luminadors o d’arquitectura també seran al RZM+. És el cas de Roger Badia, Venusvulgaris, Élia Bagó + Sara Torres, Rosa Tharrats, Laura Sebastianes + Max Milá, Tigrelab, David Cejudo, Naked Space, Mago Hart o Andreu Fàbregas.

Mitigar l’impacte ambiental

Ideat per quatre socis -un arquitecte, un paisatgista, una gestora cultural i un artista visual-, el festival advoca per «una experiència vital de plena immersió en la natura en un format proper i reduït» que es replanteja per disminuir «al mínim» el consum de recursos i els residus, per la qual cosa es construiran unes instal·lacions efímeres amb materials naturals, reciclats o reciclables per acollir-lo.

Entre les fórmules per fomentar la sostenibilitat hi ha l’aprofitament de l’aigua del Ter que passa pel bosc, l’ús de banys secs que composten i proporcionen fems per a la plantació de pollancres o la creació d’una cuina amb productes de proximitat que eviti les habituals food trucks.

«Busquem qüestionar els ritmes habituals de producció i consum dels festivals per crear una experiència diferent», assegura Katarina Grbic, productora de Rizomes.

El festival ja ha posat a la venda abonaments, entrades per dies i reserva de càmping i autobús fdes del seu web.