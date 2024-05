De Ràdio Sarajevo al teatre documental, passant per l’Escala

El testimoni d’Slobodan Minic, un periodista que va deixar enrere Bòsnia per instal·lar-se a l’Escala, pren forma de teatre documental a Mivion (Radio Sarajevo), un espectacle que reflexiona sobre la convivència entre cultures i generacions signat per La Conquesta del Pol Sud que arriba aquest dissabte al Teatre de Salt.

«Mivion» és un acrònim en llengua croata, format per l’abreviació de les paraules «nosaltres», «vosaltres» i «ells /elles». Era el títol del programa que dirigia Slobodan Minic, director de la secció de cultura de Ràdio Sarajevo, i en el qual va entrevistar personalitats de l’antiga Iugoslàvia com el cineasta Emir Kusturica o el músic Goran Bregovic.

Durant el setge a la seva ciutat, Minic va resistir fent ràdio, i el seu programa es va convertir en la veu de l’esperança per als habitants d’una ciutat assetjada durant quatre anys per les tropes sèrbies.

La seva germana petita va morir en el bombardeig d'un mercat, i en un determinat punt de la seva tasca a Ràdio Sarajevo, va perdre totalment la veu i només després de mesos de silenci va poder tornar a parlar.

Com és habitual en els muntatges de La Conquesta del Pol Sud, una companyia de referència en el teatre documental a Catalunya, una vivència personal és el punt de partida per acostar-se a la memòria i la història col·lectiva. En aquest cas, l’actor Manel Barceló es posa a la pell de Minic, i acompanyat per dos joves, interpretats per Marc Soler i Azra Suljic, reflexiona sobre l’avanç de la intolerància, el nacionalisme i l’autoritarisme i sobre el preu de sobreviure a una guerra.