Miquel Martín aplega un bon grapat d´articles del Diari de Girona a «Proses reposades»

«Costa avui trobar en català una prosa com aquesta, que demani una atenció paraula per paraula», diu l'escriptor Toni Sala en l'elogiós pròleg que ha dedicat a Proses reposades, un recull de textos breus del begurenc Miquel Martín, acabat d'aparèixer a la «Col·leccio Josep Pla» de la Diputació de Girona, i presentat ahir a la Fundació Josep Pla de Palafrugell.

El gruix dels textos de Proses reposades són articles publicats els darrers 10 anys al Diari de Girona, on Miquel Martín és col·laborador habitual. Aquests articles han estat reelaborats en tots els casos. També hi ha alguns textos inèdits i altres basats en articles apareguts a altres mitjans.



Última generació que sala

Miquel Martín i Serra (Begur, 1969), escriptor i llicenciat en Filosofia, és fill de l'última generació de begurencs que parla salat.

«Aquest llibre és també un viatge al passat que comença amb les passejades amb la meva filla de 10 anys, que representa el futur, al qual vull arribar a través de la tradició que he pogut aprendre de pares i avis», declara Martín, que ve d'una família de pescadors.

«No costa gaire de veure que Martín és un conservador», aclareix Toni Sala al pròleg, i atribueix a l'autor el «caràcter realista i escèptic típicament empordanès, que no lluita per millorar el món sinó per preservar-lo de la decadència».

Martín ha dividit el llibre en seccions temàtiques com ara el paisatge i la natura, amb descripcions del seu Empordà, de costa i interior, però també alguna entrada a la ciutat de Girona; les activitats quotidianes, com ara la lectura o el córrer; la cuina, que per l'autor és interessant també com a fet social i cultural, o les influències literàries, que reconeix haver rebut de Vinyoli, Ruyra, Pla o Gaziel.

Per Sala, Martín és «tan clàssic i endreçat com Gaziel» i «no s'ha deixat entabanar per les sortides fàcils i els corriols efímers».