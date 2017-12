La Xarxa de Museus d´Art de Catalunya mostra el seu "desacord" amb el trasllat de les obres de Sixena

Els directors i directores de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya han emès un comunicat aquest dissabte on mostren el seu "desacord" amb l'execució provisional de la sentència que obliga a traslladar al monestir de Sixena les 44 peces que formen part de la col·lecció del Museu de Lleida, una operació que el jutjat d'Osca ha fixat per aquest dilluns. En aquest sentit, els responsables dels equipaments manifesten el seu suport al museu lleidatà "en la defensa de la unitat de la seva col·lecció" i també expressen la seva preocupació perquè el trasllat pugui "posar en perill la integritat física d'algunes de les obres, tal i com els informes dels tècnics assenyalen, així com que no s'hagi dut a terme una planificació tècnica que garanteixi en tot moment la seva correcta preservació". El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) també ha expressat el seu rebuig al trasllat dels béns de Sixena.



Els signants del manifest asseguren que la decisió d'entregar les peces a l'Aragó "no ha tingut en compte les resolucions administratives dictades a l'empara del que estableix la Llei del Patrimoni Cultural Català, així com tampoc tots els informes de conservació que aconsellen no executar el trasllat fins que no hagi una sentència definitiva". De fet, no només pateixen pel trasllat sinó que també volen "assenyalar la manca de garanties a efectes de conservació que presenta l'espai que ha d'acollir les peces objectes del trasllat i que tampoc es garanteixi un veritable accés públic a aquest fons patrimonial en cas que aquest sigui finalment traslladat".

Alhora, també lamenten que aquesta actuació "es produeixi en un context marcat per l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució i per la provisionalitat definida per la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya per al dia 21 de desembre".

Des de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya afirmen que "estem convençuts de la legitimitat i legalitat de la compra dels objectes feta per la Generalitat i el Museu Nacional en el seu moment i, fruit d'aquest convenciment, donem suport al Museu de Lleida en defensa dels seus interessos i drets, i reivindiquem la bona gestió i conservació patrimonial efectuada". A més, també expressen la seva solidaritat "a totes les treballadores i treballadors del museu per la situació que estan patint i que afecta el desenvolupament quotidià de la seva feina, centrada en la protecció, conservació, documentació, estudi i difusió del patrimoni cultural que custodien".

En concret, el comunicat el signen els responsables del Museu d´Art Jaume Morera de Lleida; la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú; el Museu d´Art de Girona; el Museu del Cau Ferrat de Sitges; el Museu Frederic Marès de Barcelona; el Museu de Valls; el Museu d'Art de Cerdanyola; el Museu de la Garrotxa d'Olot; el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona; el Museu de l'Empordà de Figueres; el Museu de Manresa; el Museu Episcopal de Vic; el Museu de Reus; el Museu d'Art de Sabadell; el Museu Nacional d'Art de Catalunya, a banda del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal.

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya també rebutja el trasllat de les obres de Sixena

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, organisme del Departament de Cultura, també s'ha sumat aquest dissabte a les mostres de rebuig al trasllat de les obres de Sixena a través d'un comunicat al seu perfil de Facebook. El Centre assegura que l'operació "qüestiona tots els criteris tècnics i científics de la conservació preventiva, així com la competència dels professionals que tenen la responsabilitat de la custòdia i conservació dels béns", a banda del fet comporta "un trencament amb la legalitat catalana i contradiu la voluntat del govern legítim de Catalunya".

El CRBMC "condemna" que el govern espanyol "utilitzi" l'article 155 per permetre l'execució provisional de la sentència del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d'Osca, que exigeix el trasllat de les obres de Sixena del Museu de Lleida. Conclouen l'escrit demanant "respecte a les institucions catalanes i que els valors universals inherents a la Cultura prevalguin per sobre dels interessos polítics".