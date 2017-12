Endesa desmenteix la UdG i diu que «no li consta» que les plaques solars funcionin

L´empresa del sector elèctric Endesa ha desmentit la UdG i ha assegurat que «no li consta» que les plaques fotovoltaiques del Parc Científic i Tecnològic de Girona estiguin en funcionament.

L´enginyer responsable de serveis tècnics i manteniment del Parc Científic, Eduard Rodríguez, va assegurar al Diari de Girona que les plaques «funcionen» i estan connectades a la xarxa: «Hi ha un conveni amb Endesa, hi ha consums i producció», va assegurar literalment l´enginyer, i va concretar que la producció és de «60kw Pic».

Aquesta afirmació, però, entra en total contradicció amb les explicacions que, a petició d´aquest diari, ha ofert Endesa.

La companyia ha declarat oficialment a través del seu portaveu de premsa que «no tenim coneixement que aquesta instal·lació fotovoltaica estigui legalitzada» i «no tenim constància que funcioni» la instal·lació de l´edifici Narcís Monturiol.

Segons aquesta mateixa font, el Parc Científic de la UdG és client de la companyia Endesa i s´alimenta a través d´una connexió a una línia elèctrica convencional. Això és tot. No hi ha producció per part del Parc que arribi a la xarxa.

No resulta fàcil aconseguir de part de la UdG informació sobre la història d´aquesta espectacular façana de plaques fotovoltaiques que dota el Parc Científic d´una imatge de progrés tecnològic. Una història que resulta com a mínim misteriosa.

Portes endins de la comunitat universitària és un secret de domini públic que les plaques de l´edifici Narcís Monturiol no han funcionat mai. Des dels directius fins als treballadors ho corroboren.

Per això va sorprendre que l´enginyer Eduard Rodríguez afirmés aquesta setmana passada en declaracions a aquest diari que la instal·lació «funciona i és productiva».

De fet, el mateix Rodríguez va confessar que ell també pensava que la instal·lació era un pur decorat i va quedar sorprès de veure que funcionava. Preguntat per si les plaques funcionaven des de feia anys, l´enginyer només va poder acreditar que tenen facturació des del 2015, i no més enrere. Però això ho desmenteix Endesa.

Algunes de les persones amb responsabilitat a la UdG consultades, que prefereixen restar en l´anonimat, afirmen que les plaques no funcionen i que a mesura que passa el temps envelleixen i queden obsoletes.

Fins i tot en el cas que funcionessin, seria poc apropiat haver fet una inversió com aquesta, que deu ser elevadíssima, per vendre energia. La raó d´una estació de producció d´energia solar hauria de ser donar exemple de sostenibilitat i autosuficiència a partir de l´aplicació de les noves tecnologies per al consum propi.