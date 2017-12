«Vania», de Temporada Alta, és la millor obra teatral del 2017

L'obra teatral Vània (escenes de la vida), una versió lliure del text de Txèkhov dirigida per Alex Rigola, és el millor muntatge de l'Estat espanyol en teatre de 2017, al costat de La ternura, escrita i dirigida per Alfredo Sanzol, segons els crítics que han participat en l'elaboració de la llista per al blog Volodia.

Vània és una coproducció del festival Temporada Alta de Girona, amb Teatros del Canal, Heartbreak Hotel i Titus Andrònic SL, que es va estrenar el passat 16 de novembre al Teatre de Salt.

Rosana Torres ( El País), Machús Osinaga (TVE), Ignacio García Garzón ( ABC), Raúl Losánez ( La Razón), Javier Villán ( El Mundo), Prado Campos (Vocento), Daniel Galindo (RNE), Marta García Miranda (SER), Liz Perales ( El Cultural) i Miguel Ayanz (Volodia.es), són alguns de la vintena de crítics i periodistes especialitzats en arts escèniques que han participat en una enquesta sobre els deu millors muntatges espanyols i els cinc millors estrangers.

Les obres de Sanzol i Rigola han empatat a 10 vots i Espía a una mujer que se mata, escrita i dirigida per Daniel Veronese –també sobre Oncle Vania, de Txèkhov –; Ensayo, escrita i dirigida per Pascal Rambert; i Tebas Land, de Sergio Blanco, dirigida per Natalia Menéndez, han aconseguit 6 vots cadascuna.

A continuació apareixen La dama duende, de Calderón de la Barca, dirigida per Helena Pimenta amb la Companyia Nacional de Teatre Clàssic (CNTC), i Mujer no reeducable, de Stefano Massini, dirigida per Lluís Pasqual, amb 5 vots. A l'apartat internacional la guanyadora ha estat Mendoza, de Los Colochos (Mèxic).