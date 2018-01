Més de 156.000 persones van visitar CaixaForum Girona durant el 2017

«Experiment any 2100. Què ens espera a la Terra del Futur», una de les mostres més reeixides.

«Experiment any 2100. Què ens espera a la Terra del Futur», una de les mostres més reeixides. caixaforum

Les propostes culturals, científiques i educatives de l'Obra Social La Caixa a Catalunya (CaixaForum Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, CosmoCaixa i exposicions itinerants) van rebre durant el 2017 la visita de 2.043.855 persones. Durant l'any 2017, l'oferta cultural, científica i educativa de l'Obra Social La Caixa a tot l'Estat va rebre 5.906.292 visitants, de manera que aquesta xifra va experimentar un increment del 13,7% respecte del 2016.

El centre cultural de l'Obra Social La Caixa a Girona, CaixaForum Girona, va arribar a la xifra de 156.298 visitants l'any passat. Entre les diferents activitats que hi van tenir lloc, l'afluència més gran de públic la van registrar les exposicions, seguides de les activitats educatives, els concerts, les activitats familiars, els cicles de conferències i els projectes socials.

L'exposició Experiment any 2100. Què ens espera a la Terra del futur? va ser la més visitada de l'any. La mostra convidava els visitants a investigar, des d'un punt de vista científic, el nostre futur, tot identificant les anomenades megatendències, els grans canvis que es produeixen lentament al si de la societat i que ens indiquen cap a on sembla que ens dirigim.

L'exposició Sebastião Salgado. Gènesi va ser una altra de les més visitades de l'any 2017. El reconegut fotògraf brasiler Sebastião Salgado va iniciar el 2004 aquest projecte, de vuit anys de durada, centrat en la natura del nostre planeta. L'exposició, constituïda per 100 fotografies en blanc i negre, mostrava paisatges, animals i persones que han pogut evitar la influència del món modern en regions polars, boscos i sabanes tropicals, deserts abrusadors, muntanyes dominades per glaceres i illes solitàries.



Pintura flamenca i holandesa

L'Obra Social La Caixa continua treballant en la programació del seu centre a Girona. De cara als propers mesos, destaca el projecte Pintura flamenca i holandesa del Museu de Ginebra, una mostra que revela el moment de canvi en l'estil d'aquest gènere i que presenta els temes del gust dels nous compradors d'art de l'època. Els visitants contemplaran obres de noms clàssics com Brueghel, Van Haarlem i Teniers en una exposició que proposa un recorregut molt revelador per l'estil flamenc i els gèneres sorgits de la demanda de nous compradors. La mostra està composta per més de 40 obres, totes procedents del Museu d'Art i Història de Ginebra. Aquesta exhibició es podrà veure concretament entre el 15 de febrer i el 19 d'agost.

D'altra banda, i fins al pròxim 14 de gener, es poden visitar al CaixaForum Girona les exposicions Terra de Somnis i Cinema i Emocions. Un viatge a la infància. La primera recull les fotografies de Cristina García Rodero que mostra sense complexos la singularitat i asimetria del món rural de l'Índia. Per la seva banda, la segona exhibició proposa un viatge d'exploració dels ponts entre la infància i el cinema. El recorregut descobreix la emocionalidad dels personatges i també dels espectadors: el retrat de la infància es construeix en set àmbits que despleguen el tractament de la vida del nen, els seus espais personals i de relació.