Manresa relleva Reus com a Capital de la Cultura Catalana

La ciutat de Reus s'acomiada aquest cap de setmana com a Capital de la Cultura Catalana 2017. Divendres a la nit, el Teatre Fortuny es va omplir de gom a gom per posar el colofó a la capitalitat i per traspassar el títol a la ciutat de Manresa, que l'ostentarà durant tot aquest any. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, va ser l'encarregar de lliurar el testimoni al batlle de la capital del Bages, Valentí Junyent, el qual va reivindicar el paper de les ciutats mitjanes i va demanar al futur Govern que les tingui en compte «en el projecte de país». L'acte institucional va donar pas a l'espectacle Dos segles d'esplendor, un recorregut musical i cultural per 200 anys d'història de la ciutat. El muntatge, de Teatre de les Comèdies, va aplegar més de 200 actors, cantants i músics damunt l'escenari.