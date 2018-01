La UdG promou la sostenibilitat del turisme marítim al Mediterrani

L'Institut de Recerca en Turisme (INSETUR) de la UdG lidera a Catalunya el projecte Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean+ (MITOMED+), finançat per la Unió Europea, que té com a objectiu promoure la sostenibilitat i la responsabilitat en el turisme marítim i costaner a la zona del Mediterrani. Per aconseguir-ho, el projecte augmentarà el coneixement i el debat social entorn a la sostenibilitat turística, ha informat la UdG.

El MITOMED+ desenvoluparà indicadors pràctics per facilitar la presa de decisions i millorar la governabilitat dels municipis mediterranis. El funcionament d'aquest sistema d'indicadors i la plataforma online que permetrà la seva visualització s'han presentat recentment a la Facultat de Turisme.