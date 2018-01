«Estiu 1993» triomfa als Premis Feroz 2018

'Estiu 1993', òpera prima de la directora barcelonina Carla Simón, ha obtingut aquest dilluns a la nit el premi Feroz 2018 a millor pel·lícula dramàtica, millor direcció i millor guió. La gala s'ha celebrat al Poliesportiu Magariños de Madrid. El film de Simón s'ha endut quatre guardons, ja que el premi al millor actor de repartiment ha estat per al gironí David Verdaguer. Una altra producció catalana ha estat premiada a la gala, concretament amb el premi Feroz al millor documental. Es tracta de 'La Chana', que repassa la història de la bailaora nascuda a l'Hospitalet de Llobregat Antonia Santiago Amador.

'La llamada', de la seva banda, ha aconseguit el Feroz a millor pel·lícula de comèdia. L'actor Javier Gutiérrez s'ha endut el guardó a millor protagonista per 'El autor' i Natalie Poza el premi a millor actriu per 'No sé decir adiós'.

'La zona' ha guanyat el Feroz a millor sèrie dramàtica, mentre que 'Vergüenza' ha obtingut el premi a millor sèrie de comèdia. Malena Alterio ha estat premiada per millor actriu protagonista d'una sèrie, també per 'Vergüenza', i Javier Gutiérrez ha fet doblet, ja que s'ha endut el premi a millor actor d'una sèrie igualment per 'Vergüenza'.

Els Feroz també premien els millors actor i actriu de repartiment d'una sèrie. El masculí ha estat per a Miguel Rellán també per 'Vergüenza' i el femení ha anat a parar a Emma Suárez per 'La zona'.

Finalment cal destacar que el premi Feroz especial ha estat per a 'La vida y nada más', i que la millor música original ha estat per a Pascal Gaigne per la partitura de 'Handia'. La millor actriu de repartiment ha estat Adelfa Calvo per 'El autor'. El millor tràiler ha estat per a Alberto Gutiérrez per 'La llamada' i el millor cartell per a Iñaki Villuendas pel de 'Handia'.