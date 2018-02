Dyango i Paula Valls, la unió de dos extrems

La roda de premsa de l'Strenes va comptar ahir amb la unió de dues veus catalanes d'estils i història ben diferents: Dyango i Paula Valls. Els dos van assegurar que estan «honorats» de poder ser en aquest festival. Dyango farà una pausa en la seva gira americana per poder ser a l'Strenes. El cantant va assegurar que només recorda haver actuat un sol cop a Girona «i era quan tenia 19 anys». Dyango va actuar per la festa major de la ciutat i ara hi tornarà dins de la secció Únics de l'Strenes, on hi són també La Iaia i Xarim Aresté. La cantant osonenca Paula Valls presentarà en primícia el seu segon treball al festival. La seva veu privilegiada cantarà en aquest àlbum «històries personals» a diferència del contingut del primer, titulat Black and White. Els dos van interpretar estrofes d'una cançó seva durant la roda de premsa.