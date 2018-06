La Fira del Circ al Carrer de la Bisbal programa una trentena de companyies

La Bisbal d'Empordà tornarà a ser l'epicentre del circ de carrer del 13 al 15 de juliol. Aquest dimarts s'han donat a conèixer els detalls de la pròxima edició. Es programaran una setantena de muntatges, la majoria catalans però també vinguts d'altres punts de l'Estat i internacionals, procedents de França i una companyia d'Israel (Amir & hemda)

En aquesta 23a edició s'ha posat l'accent en el circ contemporani tot i que també hi haurà propostes per a un públic familiar, tal com és habitual en aquesta fira. La inauguració anirà a càrrec de Cirque Rouages amb 'Sodade', una faula poètica que combina el funambulisme, l'acrobàcia i la música. "Al voltant d'un cable infinit, quatre cossos en equilibri faran ressò dels sentiments contradictoris de l'exili" el divendres a la nit a la plaça del Castell, s'ha explicat aquest dimarts.

Circ contemporani, cabaret, trapezi, clown, aeri, diàbolo, malabars o màstil són algunes de les disciplines artístiques que conformen la programació d´enguany. Entre les companyies convidades destaquen noms com Cirque Exalté, amb un muntatge d'acrobàcies arriscades a ritme de rock i Collectif La Basse Cour, amb un espectacle a tres bandes i amb una bàscula de fusta com a protagonista. Així mateix, l'Ateneu Popular 9 Barris & Vavel Circus interpretaran 'Garbuix', un espectacle amb perxa xinesa, verticals, equilibris, trapezi, bicicleta acrobàtica clown i humor. I el tancament de l'edició es farà amb un "espectacle visual, poètic i integrador" de la (CIA)3 a la plaça del Castell.



Un Espai 'off'

Una de les novetats d'enguany és la creació de l'Espai 'off' per a artistes emergents. La idea és oferir una programació paral·lela a l'oficial i aprofitar l'aparador de la Fira per donar a conèixer altres propostes i que "ningú del sector es quedi fora de la fira". Segons l´organització, la professionalització del certamen fa que algunes propostes quedin excloses de la programació oficial. La convocatòria per participar en aquesta nova secció romandrà oberta fins el proper 22 de juny. Les bases estan publicades al web de la fira.

Una altra novetat és el primer concurs d'aparadors de temàtica del circ a establiments de la ciutat per omplir la ciutat de l'ambient de la fira.

La portaveu de l'organització, Eva Gasull, ha destacat que una de les màximes d'aquesta fira és que "es prioritza la qualitat per damunt de la quantitat". És per això que aposten per oferir una programació "satisfactòria" per a tots els públics però que també sigui "atraient pels artistes". Segons el darrer estudi que s'ha encarregat, un dels aspectes més valorats dels assistents és la qualitat dels espectacles i de la proposta amb un 8,98 sobre 10. Amb 22 edicions a l'esquena, els organitzadors tenen clar que cal mantenir l'esperit fundacional del festival: ser una plataforma d´exhibició i difusió de les arts de carrer per fer arribar la cultura a tothom.

Tant l'alcalde del municipi, Lluís Sais, com el regidor de Cultura, Carles Puig, han destacat que el model organitzatiu de la Fira del Circ al Carrer s'ha convertit en un "referent" al país. El regidor també ha dit que "el consistori té un deute amb la fira, com és un emplaçament per ubicar-hi l'Escola del Cir". Per la seva banda, el diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, ha elogiat "l'heterogeneïtat" de la fira amb propostes per a totes les generacions.

La majoria d´espectacles seran gratuïts. Els que són de pagament serveixen per recollir fons econòmics que ajuden a finançar l´esdeveniment popular. El pressupost d'enguany és de 118.000 euros, similar a altres anys. El 35% l'aporta l'Ajuntament, juntament amb Diputació de Girona (25%), Generalitat (15%), Ministeri de Cultura (5%). La resta del pressupost s´aconsegueixen amb recursos propis de la fira.