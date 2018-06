Ricky Martin actuarà a la Porta Ferrada el 20 d'agost

El cantant porto-riqueny Ricky Martin actuarà al Festival de Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols, el 20 d'agost, ha informat la promotora The Project en un comunicat.

El concert, que servirà com a colofó final del certamen estiuenc, se celebrarà a l'espai Guíxols Arena, i les entrades sortiran a la venda dijous vinent a partir de les 10 hores.

El porto-riqueny visitarà Sant Feliu de Guíxols després de culminar el segon any de la seva residència All In en el Park Theatre de Las Vegas, i repassarà el millor de la seva carrera musical, incloent èxits internacionals com a Disparo al Corazón, La Mordidita, Tal Vez, Livin 'la Vida Loca, Pégate, Adiós, La Bomba, La Copa de la Vida i els més recents Vente Pa'Ca i Fiebre.

La gira inclou una desena de concerts per l'Estat, entre ells el del 14 d'agost a Tarragona.