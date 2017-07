El Dominical recupera la història de l'Assemblea Democràtica d'Artistes de Girona

El cotxe més popular de la dècada de 1960, el Seat 600, acaba de complir 60 anys i, per commemorar la data, la plataforma de subhastes online Catawiki ha organitzat una puja amb quinze models d'aquest utilitari. Segons el president del Club Clàssic Girona, Josep Uñó, entre les peces ofertes hi havia una sèrie de peces interessants, ja sigui per l'antiguitat del vehicle o la singularitat del model en concret. A les comarques gironines hi ha una destacada afició pel 600, tal com demostren les trobades que s'organitzen al llarg de l'any. Aquest és un dels reportatges inclosos al Dominical d'aquesta setmana a Diari de Girona, en el qual també es pot llegir una ressenya de l'exposició que recupera l'Assemblea Democràtica d'Artistes de Girona (ADAG), un article sobre la campanya de la Viquipèdia per augmentar el nombre de biografies femenines i una entrevista al cantautor de l'Escala, Josep Tero.