El mite del 600 segueix viu al s. XXI

El cotxe més popular de la dècada de 1960, el Seat 600, acaba de complir 60 anys, un aniversari carregat de simbolisme perquè la xifra remet tant a la dècada en què va triomfar com al nom del model. I encara pren més força si es recorda que el cotxe es va posar a la venda per 65.000 pessetes –prop de 390 euros–; és a dir, un altre 6. Per commemorar la data, fins aquest divendres la plataforma de subhastes on-line Catawiki ha ofert quinze models d´aquest vehicle, entre els quals el president del Club Clàssic Girona, Josep Uñó, va valorar la presència de diverses peces interessants.

Catawiki va aterrar a l´Estat a principis de l´any passat amb un catàleg que conté des de peces arqueològiques fins a còmics i rellotges, passant per cotxes clàssics, obres d´art, joies o monedes. La companyia va néixer el 2008, de la mà dels holandesos René Schoenmakers i Marco Jansen. La primera subhasta es va celebrar el 25 de novembre de 2011 i, des de llavors, se n´han organitzat milers; ara, a més d´Holanda i Espanya, està implantat a Bèlgica, França, Alemanya, Regne Unit i Itàlia. El seu històric de puges inclou, per exemple, un Delorean, elcotxe que va popularitzar la pel·lícula Regreso al futuro i que es va adjudicar per 20.500 euros; la mandíbula d´un dinosaure Tyrannosaurus Rex, per la que se´n van pagar 10.000; o un floc de cabells de Napoleó Bonaparte, venut per 2.400.

Pel que fa a la recent subhasta de Seat 600, el vehicle més antic, un 600 D, coincideix amb un dels dos models que posseeix el president del Club Clàssic Girona, Josep Uñó. El que va sortir a la puja era blau, datava de 1969 i no estava restaurat, tot i que encara estava en circulació. Pel que fa al preu, va superar els 1.600 € previstos per la casa de subhastes, arribant als 2.000; que «si estigués restaurat seria barat», va dir Uñó. El seu és blanc, té la matrícula 35.000 de Girona i va estimar que, com que «també és del primers podria costar entre 7.000 i 8.000 €». El seu altre 600 es correspon al model E, amb matrícula 72.000 de Girona i va aclarir que «no és dels últims però sí de la penúltima fornada». La seva col·lecció particular també inclou un Seat 124 Sport 1800, «una joia –remarca– molt ben conservada».

Entre els cotxes subhastats també hi havia un Seat 600 N Siata Formichetta de 1962, que Catawiki descrivia com a «raríssim de trobar i molt desitjat pels col·leccionistes». Aquest es va trobar en un paller, en males condicions de conservació, i no va assolir els 3.900 euros que es plantejava la plataforma. En opinió d´Uñó, aquest tipus de furgoneta és valuosa perquè «se´n van fer pocs».

Un altre 600 N del 62, el primer que va sortir al mercat, sí que estava restaurat. Josep Uñó va aclarir que «són els que més es paguen més, per antics», i va explicar que, segons està documentat, «la Seat va regalar el primer 600 que es va matricular al governador civil de Barcelona de l´època». «Aquest –va detallar– el té un senyor de Cassà de la Selva, que el té conservat i el va aconseguir fa 6 o 7 anys».

Un 600 L de 1973 era una altra peça destacada de la subhasta, «de 4 portes i l´últim que es va fabricar. Si estigués restaurat, aquest també es busca», va dir el president del Club Clàssic. A Girona, va assegurar que «hi ha molt d´interès pel 600», tal com posen de manifest les trobades que organitza el seu club, que suma 140 associats.

Singulars, únics, curiosos

Catawiki és una casa de subhastes on line creada a Holanda i especialitzada en objectes singulars, per únics o per curiosos. Les subhastes són a temps real i es posen en marxa cada divendres, amb 35.000 articles cada setmana. Els usuaris, que s´hi han de registrar, hi poden accedir a través del seu web o d´aplicacions per a dispositius iOs i Android. Si la puja acaba en compra, la plataforma garanteix que el venedor enviarà el producte al cap de tres dies laborables. A la foto, un dels 600 que s´han subhastat.



Cronologia

1955

L´italià Dante Giacosa va dissenyar el 600 per Fiat, com a un producte econòmic. Era fàcil de maniobrar, transportava 4 persones i les portes s´obrien de davant a darrere. El 1955 es va presentar al Saló de l´Automòbil de Ginebra.

1956

Surt al mercat el Fiat 600 Multipla, amb capacitat per a sis persones assegudes i quatre portes. Es van produir només a Itàlia i, en el seu moment, va ser molt utilitzat com a taxi.

1957

Seat tanca un acord amb Fiat per produir la seva versió del 600 i així ho va fer del 57 al 73. El primer va sortir de la fàbrica de la Zona Franca de Barcelona, el 27 de juny del 57.

1958

Aquest any, arrenca la importació massiva d´aquest cotxe a Espanya. La producció local comença el 1960 a càrrec de la filial de Fiat a l´Estat, l´empresa Fiat Conford.

1962

A l´ex-Ioguslàvia, es llança el Zastava 750M, equivalent al Fiat 600 E però amb un motor de 795cc. Incorporava un termostat i circuit tancat de refrigeració.

1965

A Argentina, apareix el model 600 E. La seva característica més notable va ser la implantació de l´obertura de les portes a favor del vent.

1970

Aquest any, es produeixen 73.821 unitats del SEAT 600, fabricat sota un acord amb la marca italiana Fiat. Es converteix en l´utilitari més popular que mai s´ha contruït a Espanya.

1973

Seat anuncia la fi de la producció del 600. Fins el 1973, a la Zona Franca es van fabricar 799.419 unitats, de les que el 2007 encara en quedaven prop de 10.000 en circulació.

1980

Fiat Concord es fusiona amb Safrar (societat d´automovils Franco Argentinos), tot creant Sevel Argentina. El Fiat 600 és protagonista en autòdroms, amb les seves pròpies marques.

2017

Existeixen clubs, entre ells a Girona, que agrupen apassionats d´aquest vehicle que es dediquen a restaurar, mantenir i exhibir el Seat 600, que ocupa un lloc important en la història de l´automòbil.