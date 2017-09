L´empresa de joguines ´Toys R Us´ es declara en fallida

L'empresa de joguines Toys'R'Us, amb botigues a tot el món, s'ha declarat en fallida a causa de la impossibilitat de mantenir les seves línies de negoci tradicionals davant l'empenta del comerç 'online'. La companyia ha iniciat el procés davant els tribunals dels Estats Units a escassos mesos de la campanya nadalenca. S'uneix així al tancament d'altres cadenes tradicionals dels Estats Units, colpejades per la irrupció de les botigues electròniques i el canvi d'hàbits.

La cadena, que no ha publicat un balanç anual dels seus comptes des de l'any 2013, va perdre gairebé 165 milions de dòlars en el primer trimestre de l'any tot i les maniobres realitzades per estimular les vendes intentant atreure un nou perfil de consumidor infantil.

L'empresari Charles Lazarus va obrir Children Bargain Town, una senzilla botiga de mobiliari per a nens, el 1948, però no va ser fins a 1957 quan va concebre Toys'R'Us com un supermercat de joguines per a nens de totes les edats. Des d'aquí, la firma es va expandir de forma internacional.



Acord amb JP Morgan



El deute de l'empresa de joguines ascendia a uns 5.000 milions de dòlars (4.174.000 d'euros) aproximadament, dels quals ha de fer un pagament de forma imminent de 400 milions de dòlars (334 milions d'euros). En acollir-se a aquesta protecció, els seus propietaris busquen reestructurar aquest deute, tot i que també tenen previst destinar part del préstec de la fallida a seguir comprant productes i finançar les seves operacions.

Toys 'R' Us ha arribat a un acord amb el banc d'inversió JP Morgan per valor de 3.000 milions de dòlars (2.504 milions d'euros) -subjecte encara a aprovació del tribunal- per finançar part del deute. "El nostre objectiu és treballar amb els nostres creditors per reestructurar els 5.000 milions de deute a llarg termini de la companyia", ha afirmat el president i conseller delegat, Dave Brandon. "Aquest procés té per a l'empresa un gran paper constructiu i ens permetrà crear un millor futur", va afegir el directiu.

De la mateixa manera, la filial canadenca de Toys 'R' Us té la intenció de signar un acord similar en un procés paral·lel davant del Tribunal d'Ontario, si bé les seves operacions fora dels EUA i Canadà, incloent 255 botigues llicenciades i societats de risc compartit a Àsia, que són entitats separades, no són part del procés de fallida, ha subratllat el grup en un comunicat.

D'aquesta manera, els establiments no acollits a aquesta operació "la gran majoria rendibles, continuaran operant com de costum, i es podrà seguir comprant tots els productes per Internet", ha apuntat Toys 'R' Us.



Incertesa davant la campanya nadalenca



El sector minorista s'està veient perjudicat per gegants del comerç electrònic com Amazon, mentre que la decisió de Toys 'R' Us, la major cadena del sector del joguet dels EUA, de acollir-se a la fallida és l'última prova. De fet, la seva declaració es produeix poques setmanes abans d'iniciar-se la temporada de compres nadalenques, la qual representa la major part de les seves vendes.

D'aquesta manera, es posa en dubte el futur dels seus prop de 1.600 botigues, 64.000 empleats i actius per valor de 6.900 milions de dòlars (5.760 milions d'euros), el que la col·loca com la segona major fallida d'un minorista especialitzat als EUA , just per darrere de la de Kmart en 2002.

"Igual que qualsevol minorista, les decisions sobre el futur tancament de botigues -o aperturas- seguiran basant-se en el que tingui més sentit per al negoci", ha apuntat el portaveu de Toys 'R' Us, Michael Freitag.

Al maig de 2017, Toys 'R' Us comptava a Espanya amb un xarxa de 51 establiments i al voltant de 1.600 empleats que, tot i que no es veuran afectades pel procés de fallida, sí que preveu un procés de reestructuració de la xarxa comercial amb el tancament dels locals menys rendibles i la renovació de la resta per millorar l'experiència de compra.