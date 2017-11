La via mercantil, un nou front judicial contra la resolució del Banc Popular

La resolució del Banc Popular encara un nou front legal després que la justícia hagi començat a estudiar l'admissió a tràmit de la demanda de concurs necessari interposada per un dels 300.000 accionistes i tenidors de deute que van perdre les seves inversions a conseqüència de l'operació.

Segons fonts consultades, el jutjat del Mercantil número 9 de Madrid serà l'encarregat de valorar si, de conformitat amb la Llei Concursal, és procedent declarar el concurs de l'entitat o per contra, almenys, nomena un expert que valori els actius del Popular a fi d'indemnitzar als perjudicats per la seva resolució.

Així ho sol·licita la demanda, basada en la idea del jutge Fernando Presencia, que reclama de forma subsidiària la designació d'una administració concursal com estableix l'article 174 de la citada norma en els casos en els quals s'adoptin mesures administratives que impliquin la dissolució o la liquidació de l'entitat.

De moment, l'escrit ja ha estat registrat en el jutjat, al que el demandant haurà de remetre una còpia de la sol·licitud telemàtica abans que el magistrat decideixi sobre la seva admissió.

Com a pas següent, el jutge hauria de requerir documentació relativa al procés pel qual el passat 7 de juny la Junta Única de Resolució (JUR), a instàncies del BCE va ordenar una operació que va acabar amb la venda del Popular al Santander per un euro.

Per a això, instaria tant a l'organisme comunitari com al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), que va executar la resolució, perquè lliurin, entre altres, l'informe confidencial realitzat per Deloitte, que va atribuir a l'entitat un valor negatiu d'entre 2.000 i 8.200 milions d'euros.

Tasca complexa després que les institucions europees hagin negat l'accés als documents per considerar que la seva publicació podria perjudicar l'estabilitat financera de l'entorn, una postura contra la qual s'han pronunciat en seu parlamentària bona part dels grups polítics i que ha portat a molts inversors a actuar contra la JUR.

Per a Presencia, l'operació és nul·la mentre que l'únic informe del qual es té constància, el de Deloitte, és provisional i no apareix amb l'expedient, com exigeix el Reglament 806/2014 del Parlament Europeu sobre les normes i el procediment per a la resolució d'entitats de crèdit i empreses d'inversió.

En virtut d'aquest, les autoritats han d'encarregar una valoració definitiva a una persona independent a fi que realitzi un treball «raonable, prudent i realista» de l'actiu i passiu, entre altres motius, per informar de les possibles fórmules per les quals es podrien restablir els drets dels creditors.