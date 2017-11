Mor als 90 anys Eduard Puig, empresari del metall i exregidor de Girona

L'empresari del metall Eduard Puig Pujol va morir diumenge als 90 anys a Fornells de la Selva. Puig Pujol era la tercera generació d'una nissaga dedicada al gremi del ferro des que el seu avi va fundar la ferreteria Puig a la Rambla de Girona. Sota el seu comandament, l'empresa va crèixer i finalment s'ha convertit en un gran grup empresarial dedicat al metall: Ferros Puig. Una empresa que es va expandir més enllà de les comarques gironines i que disposa de magatzems a Fornells de la Selva i Mollet del Vallès.

A més, Eduard Puig també va ser regidor a l'Ajuntament de Girona entre 1967 i 1974. Va ser el representant més votat en els comicis pel terç familiar, on va aconseguir més de 3.400 suports als col·legis electorals.

Com a empresari, Eduard Puig Pujol també va ser escollit membre de la Cambra de Comerç de Girona el juny de 1973, quan la corporació provincial estava presidia per Francesc Ferrer i Gironès.

Malgrat aquests càrrecs de rellevància institucional, la seva projecció pública no va ser excessiva i bona part de la seva activitat es va centrar en el creixement del negoci familiar. Bona prova del seu interès per promoure la indústria va ser la seva participació al Banc Industrial del Pirineu, en la qual ell seria membre del Consell d'Administració fundacional, l'any 1973. El banc pretenia unir esforços per impulsar la industrialització de Girona, Lleida i Osca, començant per impulsar les indústries ja existents.

També, però, va ocupar des de 1967 un càrrec honorífic pel qual sentia especial interès per exercir. Eduard Puig va ser vicecònsol d'Àustria a les comarques gironines des de 1967. El boom turístic, la proximitat a França i la seva amistat personal amb el llavors cònsol austríac a Barcelona van fer que acceptés el càrrec. Quan feia dues dècades que n'exercia, assenyalava que la majoria de gestions ja es passaven a fer a Barcelona.

Eduard Puig deixa esposa i tres fills. La cerimònia religiosa se celebrarà avui a les 5 de la tarda a la parròquia de Fornells de la Selva.