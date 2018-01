Recullen 1.200 firmes contra la revisió mínima de les pensions

La lluita per aconseguir revaloritzar les pensions es va fer visible a Girona. Representants de CCOO, la UGT i la plataforma van anar fins a la delegació de la Seguretat Social per reunir-se amb el seu director i lliurar-li 600 signatures més. Són la meitat de les que s'han recollit a la demarcació perquè les 600 restants es van entregar a Barcelona. Els sindicats CCOO, la UGT i la Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya van lamentar l'increment «injust i aberrant» de tan sols el 0,25% de les pensions per a aquest 2018.

El secretari general de la UGT a la demarcació, Xavier Casas, va criticar que l'apujada de les pensions és una «autèntica burla», tenint en compte que l'IPC va tancar l'any amb un increment de l'1,4%. Casas va acusar el govern espanyol de robar fins a 23 milions d'euros als pensionistes gironins i d'abocar-los a «l'empobriment».

La campanya que els dos sindicats i la plataforma unitària han engegat arreu de Catalunya ja porta recollides més de 20.000 signatures. D'aquestes, 15.600 es van lliurar la setmana passada a Barcelona. A Tarragona se n'han aconseguides 3.700 i a Lleida, 3.000 més.



Una lluita continua

Els pensionistes asseguren que la seva és «una lluita contínua» i que no deixaran de reclamar a la ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, un increment més proporcionat. «Reivindiquem allò que és just; som grans però no tontos o estúpids», va assegurar la portaveu de l'executiva de pensionistes jubilats de CCOO a Girona, Carme Bosch. «La ministra ens va presentar l'increment del 0,25% com si ens donessin un gran regal, però en realitat suposa una pèrdua de poder adquisitiu gravíssima», hi va afegir Bosch. «Ens han buidat la caixa de les pensions i, a sobre, per pagar-nos l'extra de Nadal han demanat un préstec i serem nosaltres qui haurem d'assumir-ne els interessos», va subratllar la portaveu de CCOO.