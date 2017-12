«La via unilateral ha quedat enrere, no hi ha una majoria social independentista»

«La via unilateral ha quedat enrere, no hi ha una majoria social independentista» Marc Martí

Amb la tabarra que vam aguantar després del 27-S, deixem-ho clar d'entrada: vostès volen una Catalunya independent?

Nosaltres volem un referèndum, i que la gent decideixi. Un referèndum acordat. Acordat i on tothom s'hi senti identificat. Acordat primer de tot amb els catalans, és a dir, el referèndum l'ha de voler almenys 2/3 parts dels catalans. I després, evidentment, ha d'estar acordat amb l'Estat, perquè no se m'acut cap altra alternativa.

Hi ha qui diu que això és com renunciar a fer-lo, ja que l'Estat mai no ho acceptarà.

És més possible aconseguir el referèndum pactat -perquè a més a més, cada cop hi ha més gent a l'Estat espanyol que hi està a favor- que una independència unilateral.

On porta, això de proclamar la república unilateralment?

De moment no ens ha portat enlloc (riu).

És el primer pas, home.

Deu ser el primer pas per fer un referèndum, que és el que es busca.

Es considera «constitucionalista»?

De la manera que s'utilitza avui el terme, no. Aquesta Constitució té articles que estan bé, com el dret a l'habitatge, a un treball digne, etc. D'altres no tant, com els referents al cap de l'Estat -que crec que s'ha de poder votar- i a la unitat territorial, ja que cada poble té dret a l'autodeterminació. Suposo que tot plegat em posa més fora d'aquesta Constitució que a dins.

Si surt elegit diputat, donaria el seu vot per fer president un candidat que viu a Brussel·les?

(Riu) Aquestes decisions són col·lectives, igual que defenso un programa tant si hi estic d'acord com no, perquè s'ha votat per assemblea. Ara bé, personalment no votaria ni Puigdemont ni Arrimadas, perquè tots dos representen la dreta liberal. Nosaltres som una formació clarament d'esquerres, mai hem fet president ningú de dretes.

Una altra cosa seria votar per Iceta?

He, he, aquest PSC també té les seves coses, perquè porta gent d'Unió, que no ens agrada gens. Haurem de debatre si aquest PSC és de centreesquerra o de centredreta.

En Puigdemont és el nostre «legítim president»?

El 155 no s'hauria d'haver aplicat, hi havia altres solucions, com per exemple el diàleg. Fins i tot hem portat al TC la seva aplicació. No hi havia legitimitat per destituir el Govern català. El que passa és que tampoc no estic d'acord que en Puigdemont hagi marxat a Brussel·les, un president s'ha de quedar aquí, marxant posa difícil donar-li la raó.

Què creu que passarà si el 21-D guanyen les forces independentistes?

El que s'està veient ara és que els partits independentistes són diferents, no homogenis, igual que els altres. El millor que li pot passar a aquest país és que deixi d'haver-hi blanc o negre, que hi hagi matisos.

Ja, però què pot passar.

Vull creure que no es tornarà a la situació passada. Que la via unilateral ja ha quedat enrere, encara que en campanya torni a sortir, entre altres coses perquè no té prou majoria social. A Catalunya no hi ha una majoria social per la independència. Si hi hagués 2/3 parts d'independentistes, es continuaria endavant. Però no hi són, per tant començaran a aparèixer matisos, i aquí és on es podrà començar a parlar i a dialogar.

Com hauria de ser aquesta legislatura vinent?

Hauria de tenir dos vessants. Un govern que comenci a fer polítiques socials i ambientals, que hi ha gent que ho està passant molt malament. Cal un rescat social i per això es necessita un govern estable. I per altra banda, s'ha d'engegar un procés de reconstrucció nacional, aquests dos blocs que s'han anat generant han de poder dialogar. Hi ha d'haver un mínim consens entre tots els catalans. No es tracta de recuperar l'antic estatut, però sí de recuperar el seu esperit, i engegar un procés constituent en el qual els catalans decidissin. Procés que hauria d'acabar amb un referèndum.

Difícil, si continués vigent el 155.

Un cop es formi el nou govern, el 155 ha de desaparèixer. I a partir d'aquí, Catalunya ha de tornar a l'autogovern i engegar els processos que li calen.

Els consellers imputats i els encara presos, ho són per les seves idees?

Jo diria que hi estan per les seves accions. Però es tractava d'accions pacífiques, les mesures són exagerades.

Què ha comportat tot aquest procés?

La part negativa és que ha portat a un empitjorament general: més pobresa, feines pitjors, etc. És a dir, hi ha hagut un desgovern que ens ha dut més precarietat. També ha dut fractura social, però no com asseguren PP i Cs, si de cas són tensions, no ha passat d'això perquè un 80% dels catalans està a favor del dret a decidir. Però hi ha una part positiva: que la societat s'ha polititzat molt, es parla de política als bars, a la barberia, a tot arreu. Això, ben reconduït, pot ajudar que en aquest procés sobre què vol ser Catalunya hi participi molta gent.

Com s'ha legislat socialment aquests dos darrers anys?

Hi ha hagut coses positives, el que passa és que no han vingut ben bé del govern, com la Renda Garantida de Ciutadania. Però cal un pla de xoc de rescat social, estem en un estat molt precari.

Creu en la possibilitat de frau electoral?

No hi crec. Tenim un sistema molt segur, i ara, per primer cop, a la web sortirà el resultat de cada mesa electoral, o sigui que cada interventor podrà comprovar si el resultat és autèntic.

És immoral, ballar en campanya?

No és immoral, però a vegades cal una mica de discreció. Aquestes no són unes eleccions normals, està tot molt a flor de pell.

Com qualifica la informació de TV3 els darrers mesos?

Bastant partidista. A nosaltres els seus noticiaris no és que ens tractin gaire bé. Ara que els altres mitjans tampoc (riu).