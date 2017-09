Formació gratuïta per a aprendre la professió de croupier al Gran Casino Costa Brava

Gran Casino Costa Brava va obrir les seves portes al Juliol de 2010 a Lloret de Mar. Després de 7 anys operant es busquen nous talents per la posició de croupier. A partir del dia 9 d´ Octubre es començarà una escola gratuïta per aprendre la professió de croupier.

La formació es farà durant 4 mesos de dilluns a divendres de les 8 del vespres a les 12 de la nit. Durant el curs s'impartiran els jocs més habituals en els casinos. La formació és de caràcter 100% pràctic, amb material de casino i amb professors amb més de 20 anys d´ experiència.

Per poder presentar-t´hi has de ser major de 18 anys. Es valorarà que parlis idiomes i que hagis treballat de cara al públic. No cal experiència en la professió, ja que es començarà a formar des de la part inicial. Quan s'acaba l'escola s'està preparat per començar a treballar.

Aquelles persones que superin el període de formació s'incorporaran a la plantilla de Gran Casino Costa Brava.

Si t´ interessa aquesta oferta pots enviar el teu cv a: rrhh@gccb.com/ info@gccb.com

Important: escriure en l´ assumpte del correu: Escola Formació GCCB