«Tenim el repte d'exportar els nostres embotits arreu del món»

Instal·lats a Sant Feliu de Pallerols, la companyia Font Sans elabora una variada línea de productes embotits i curats de gran qualitat i amb un sabor únic. La seva estructura productiva li permet atendre els mercats més exigents. L'empresa produeix llonganisses, baiones, panxetes, lloms i pernils elaborats amb mètodes tradicionals a partir de les millors carns de porc i després d´un acurat procés de salat i curació.

Com ha canviat i evolucionat l´empresa amb el pas dels anys?

Doncs en el fons no ha canviat gaire. Si que és veritat que les instal·lacions s´han anat adequant a la normativa i també modernitzant tecnològicament, però de fet estem en un edifici que va ser construit al 1934, ampliat el 1963 i fins avui. En quant al producte, intentem mantenir l´essència dels aromes i sabors de sempre, amb procesos lents i respectuosos amb la tradició.

En els darrers anys, quines noves linies ha posat en marxa l´empresa?

Ens hem centrat en el producte tradicional, de forma diferenciada de les grans marques i hem augmentat la nostra xifra d´exportació.

Quin és el seu mercat?

El nostre mercat està repartit actualment entre Europa i Espanya. A Europa tenim presència a França, Holanda, Bèlgica, Alemanya i Regne Unit.

Com els ha ajudat BBVA en tot aquest procés?

Ens ha ajudat a ampliar la capacitat de producció i curació de producte, així com les zones d´emmagatzematge. També hem actualizats alguns assecadors, guanyant capacitat i precisió en el procés.

Com ha estat el tracte amb l´entitat financera?

Sempre ens hem entès, tant per la nostra saludable situació financera i de resultats, com per l´interès de l´entitat financera en recolzar el nostre projecte.

Com encaren ara el futur?

Tenim posada la mirada en Europa i el món. Som una empresa familiar que lluitem des del 1917. Avui, els meus fills que representen la quarta generació, tenen el repte de portar l´experiència gastronòmica dels nostres productes tradicionals arreu del món.