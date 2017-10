Palamós lidera la venda de noves embarcacions a Catalunya

Després d´una crisi econòmica que ha colpejat tota l´economia, el sector nàutic s´està recuperant. Així ho testifiquen les dades procedents de l´Associació d´Empresaris d´Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN). En el període de gener-agost d´aquest any, la matriculació d´embarcacions noves a Catalunya ha augmentat un 22%, respecte al mateix període de 2016, sent una de les comunitats autònomes on el creixement ha estat més elevat. Així s´ha passat de les 801 matriculacions a les 977 d´enguany.

La capitania de Palamós lidera les matriculacions a Catalunya amb 428 unitats, cosa que representa un 27,4% més que el 2016. La segueixen Barcelona amb 370 i Tarragona amb 179 noves embarcacions, mentre que a nivell estatal, Palma de Mallorca lidera el rànquing de matriculacions amb un total de 641 embarcacions.

En el total d´Espanya, l´increment de noves matriculacions d´embarcacions ha estat d´un 12,7% respecte al mateix període de l´any passat, i ha passat de 4.038 a 4.549 embarcacions.

El gran creixement de les matriculacions a Catalunya es deu fonamentalment al mercat de lloguer que ha crescut un 53,8%, mentre que el de particulars ha crescut només un 9,5%. Desglossat, a Palamós el mercat de lloguer ha incrementat un 64,4%, a Barcelona un 52,1%, i a Tarragona un 33,3%. En el total d´Espanya la sintonia ha estat la mateixa: el mercat de particulars ha crescut un 5,6% i el de lloguer únicament un 31,6%.

«Estan canviant molts els hàbits de consum. La gent abans tenia un sentit de la possessió més ferm i ara estan tendint cap al lloguer d´embarcacions. De fet més d´una de cada tres embarcacions que es matriculen a Catalunya són per lloguer, no per venda a particulars. Ja fa anys que aquest mercat està creixent molt», destaca el secretari general de l´Associació d´Empresaris d´Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN).

Catalunya, líder en la nàutica

Catalunya és una de les comunitats autònomes on el creixement de noves embarcacions ha estat més elevat. I és que el territori català ocupa la primera posició del mercat nàutic nacional d´esbarjo amb una quota del 23,22%, seguida per les Illes Balears (16,48%) i Andalusia (16,33%), segons dades de l´Associació Nacional d´Empreses Nàutiques (ANEN).

Tipus d´embarcació

A Catalunya, per tipus d´embarcacions, les motos aquàtiques han augmentat un 66,7%, les embarcacions rígides a motor un 23,2%, i les semirrigides d´un 7,1%, mentre que descendeixen les de vela un -21,2% i les neumàtiques en un -8,1%. Al conjunt de l´Estat espanyol han augmentat tots els tipus d´embarcacions: les motos aquàtiques un 22,7%, les embarcacions rígides a motor un 10,6%, les semirrigides un 7,1%, les de vela un 14,4% i les neumàtiques un 6,5%.

Mercat de segona mà

En contrast amb l´augment de les vendes de noves embarcacions, el sector ha desenvolupat aquesta temporada una caiguda en la venda de vehicles d´ocasió, segons dades d´ADIN. El mercat de les embarcacions d´ocasió han disminuït un -2,6% passant de 1.949 unitats a 1.899, de les quals 1.731 (91%) són embarcacions a motor i 168 (9%) a vela amb un comportament molt similar al del conjunt d´Espanya. La disminució a l´Estat ha estat d´un -1,4%, passant de 12.706 a 12.527 unitats venudes, de les quals el 93% (8.579) són embarcacions a motor i el 7% restant (679) embarcacions de vela.

«El mercat de les embarcacions noves continua creixent a bon ritme, afavorit també per la manca d´embarcacions d´ocasió amb pocs anys i hores de navegació, i a poc a poc estem apropant-nos a la situació anterior a la crisi, tot i que les xifres actuals encara no s´apropen prou a les que teníem abans de la crisi», apunta el president d´ADIN, Jordi Senties.

Tot i que les dades apunten que el sector s´està recuperant del fort cop de la crisi econòmica, la nàutica creix a un ritme lent. Fonts d´ADIN apunten a un problema d´infraestructures. «Si vas a França, la major part dels ports són municipals. Els nens quan surten de l´escola van a fer futbol, basquet o vela, tenen moltes facilitats. En canvi aquí tots els ports, encara que siguin gestionats per Ports de la Generalitat, estan a càrrec d´una entitat privada. Això fa que amarrar una barca petita sigui molt car. Els elevats preus maten la nàutica d´iniciació», apunta el secretari general d´ADIN, Miquel Guarner.

Davant d´això, des de l´associació expliquen que pel bon desenvolupament del sector és necessari «un esforç molt gran per part de l´administració per popularitzar la nàutica, afavorint, per exemple, les rampes de parades per poder ficar i treure barquetes a l´aigua».

Paral·lelament, l´Associació d´Empresaris d´Indústries, Comerç i Serveis Nàutics considera que el sector s´ha de transformar. «La nàutica ha d´adaptar-se a les noves tecnologies i a un entorn que constantment està canviant», afirma Guarner. Fa quatre anys que l´Associació organitza, dins el Saló Nàutic de Barcelona que obre avui les seves portes fins al diumenge, els Premis a la Innovació en el sector nàutic.

En aquests anys, el sector ha vist com les noves tecnologies han entrat en totes les vessants de la nàutica: des de la construcció i disseny de les embarcacions fins a millorar el sistema de seguretat o la navegació.

Novetats que ja s´estan aplicant a les noves embarcacions i que es podran veure aquests dies al Saló Nàutic, que se celebra al Port Vell de Barcelona. Les dades dels organitzadors indiquen que el certament ha incrementat un 11% la seva superfície i un 7% en el nombre d'empreses expositores fins arribar als 275 expositors.