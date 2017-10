Un món de sensacions i experiències a l'AQVA

L'AQVA és el balneari urbà que desperta en el cor del Barri Vell de la ciutat de Girona per crear un món de sensacions i d'experiències. Un espai on la seva tradició mil·lenària de banys romans porta al visitant a espais i experiències de descans i a gaudir del seu tempo.

AQVA està situat en el primer hospital de la ciutat de Girona, un espai d'acolliment i hospitalitat per a l'estranger, el pelegrí i el ciutadà de peu entre els segles XII i XVII, tal com denoten els quatre imponents arcs que delimiten l'espai.

Les portes i finestres condueixen en un viatge pel temps a l´època medieval, fins a arribar a la zona de banys. Aquí es troben estructures trigoantigues del segle V d.C. i d'època romana al seu pas per la Via Augusta, amb murs del segle II d.C. visibles en el Tepidarium/Flotarium, així com vestigis d'un forn que escalfava la vila romana del segle I d.C., prop del Frigidarium.

Allí, i després d'una exhaustiva excavació arqueològica, entre altres elements, es va trobar una llàntia amb la forma d'un déu menor (segle I d.C.) per il·luminar el viatger a través d'aquest recorregut per la història.

En l'època romana, les termes eren un lloc de trobada, de conversa i de descans, on es procurava per la recuperació del cos i purificació de l'ànima mens sana in corpore sano. Seguint aquesta tradició, AQVA Gerunda Banys Romans és un balneari urbà concebut per buscar l'equilibri entre història i innovació, i on l´aigua, la pedra, la llum, i altres elements primaris acompanyen en un viatge purificador i plàcid a través dels V sentits.

Iniciem aquest reparador viatge amb un exclusiu circuit de banys a les tres sales d'aigua a diferents temperatures tal com recull la tradició romana: Frigidarium (fred), Tepidarium/Flotarium (tèbia-flotabilitat) i Calidarium (calent).

El visitant podrà arrodonir l´experiència AQVA Gerunda Banys Romans en l'espai destinat a relaxació i massatges. L'estada es complementa amb el Bany de vapor o hamman, la Sauna de Sal de l'Himalaya (salarium) amb els beneficis de l'haloterapia i el servei de te a la Sala de Descans.

AQVA Gerunda Banys Romans és l´experiència d'un viatge de sensacions i d'història. Un viatge que, probablement, desitjarem reviure sovint.