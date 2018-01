Una extensa tradició en l'advocacia

raquel gironès

El món del dret ha canviat molt des que Josep Maria Prat Sàbat va endinsar-se en aquest sector fa més de quaranta anys. «Era un treball molt de laboratori, a base de llibres i de jurisprudència. Tot eren papers i més papers i només hi havia dos jutjats», explica el titular del despatx gironí Prat Sàbat Advocats, un bufet amb més de 100 anys d'història que ja va per la seva quarta generació de lletrats.



«Ara tots els processos s'han informatitzat i els advocats s'han especialitzat en una branca del dret concreta», afegeix. Canvis que amb els anys s´han anat incorporant a Prat Sàbat Advocats. Actualment el bufet s'ha convertit en un despatx multidisciplinari que abasta les diferents àrees jurídiques del món del dret. El despatx s'ha engrandit i compta amb una plantilla de cinc advocats, a més del personal administratiu. Amb seu a Girona, el despatx actua a tot el país i també en l'àmbit internacional. «Treballem amb dos valors: el primer és l'honestedat i, el segon, el respecte amb els altres companys i amb la juriscultura», apunta.





L'equip del despatx gironí Prat Sàbat Advocats | Fotografia: Marc Martí

«Aportem tranquil·litat al client»

Josep Maria Prat Sàbat "Treballem amb dos valors: el primer és l'honestedat i, el segon, el respecte cap a la juriscultura" Soci fundador del despatx

El col·lapse de la justícia

Prat Sàbat Advocats és la continuació del despatx que va fundar Narcís Prat Picó, a principis del segle passat, l'any 1902, i que va continuar Josep Maria Prat Roca, pare de l'actual president. Ara, amb la incorporació del seu fill, en Josep Prat Riuró, i del seu nebot, en Luis Moreno Prat, queda garantida la prolongació d'una llarga tradició que ja suma quatre generacions de lletrats.El despatxque se'ls plantegin. L'objectiu de Prat Sàbat Advocats és donar un servei jurídic d'alta qualitat, establint una relació ferma i de confiança amb el client. Per això, utilitzen totes les eines disponibles, així com la tecnologia actual. «El tracte absolutament personalitzat, la confidencialitat i la privacitat, el compromís i la comunicació contínua són els pilars que generen la tranquil·litat que rep el nostre client», apunten des de Prat Sàbat Advocats.El despatx, una agrupació de despatxos d'advocats de reconegut prestigi en tota la geografia espanyola. Aquesta aliança permet al bufet gironí donar un assessorament jurídic d'alt valor afegit i un servei integral als seus clients a tota Espanya i també a nivell internacional com Portugal, Alemanya, Polònia, Argentina i Xile. Així mateix, Prat Sàbat Advocats, una xarxa internacional que engloba la majoria de països del món, integrant els despatxos de major prestigi. Es tracta de la major xarxa internacional d'advocats, ja que cap altra cobreix tants països i localitats.L'evolució del sector, però, no ha estat del tot positiva, segons Josep Maria Prat. «La tecnologia teòricament havia de servir per anar més ràpid i cada vegada la justícia va més lenta», afirma Prat. A l'Administració de Justícia espanyola existeix un gran dèficit de magistrats i els assumptes desborden els jutjats. A més, segons Prat, la província de Girona sempre ha sigut molt complicada, judicialment parlant, perquè hi ha casos civils molt importants i complicats que requereixen molt temps. Aspecte que alenteix encara més la justícia. «En el moment que els tribunals es col·lapsen, el Consell General del Poder Judicial hauria d´intervenir i incrementar la dotació de mitjans materials i de professionals», conclou Prat.