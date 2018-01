El polígon Pont de Molins, un projecte en ple desenvolupament

El polígon industrial de Pont de Molins està en ple procés de creació. La junta de compensació –formada per propietaris del sector i amb representació de l´Ajuntament de Pont de Molins– està finalitzant la redacció del projecte de reparcel·lació. Un procés que finalitzarà d´aquí a un any amb l´inici de les obres d´urbanització i, posteriorment, l´adjudicació dels terrenys a les empreses interessades.

El projecte va néixer l´any 2013 amb l´objectiu de desenvolupar un sector industrial i logístic a Pont de Molins, entre l´antic Camí Ral i la carretera N-II. Pretén ser un espai on s´instal·lin empreses de tipus principalment industrial i logístic. A més, també hi haurà un petit espai destinat al sector comercial.

Amb una superfície total de 503.001 metres quadrats, el polígon es concreta en els terrenys dels Plans i de la Campassa i els que envolten el Puig d´En Xicoy. Limita a llevant pel Camí Ral o Camí de la Calçada, al sud per la carretera GIV-6025 i al Rec d´En Segura i a ponent per la carretera N-II.

Un dels grans avantatges del futur polígon de Pont de Molins és la seva excel·lent connexió amb la Jonquera. L´emplaçament es troba a peu de carretera de Cabanes, que connecta amb la N-II, des d´on s´accedeix a l´Autopista AP-7.