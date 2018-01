Aconseguir un cos en equilibri

La moda pel pilates ha originat una allau de nous centres que ofereixen en exclusivitat aquesta modalitat esportiva. Però no es tracta d´una moda passatgera, sinó que ha arribat a la província de Girona per quedar-s´hi. «S´ha comprovat que és un mètode que va més enllà d´una moda passatgera: aprenent-ho d´un professor ben format té uns resultats molt positius que ràpidament ajuden a adquirir una millor qualitat de vida de manera permanent», destaca Martina Blume, directora del centre Pilates Girona.

Es tracta d´una disciplina que «desenvolupa el cos uniformement, corregeix postures incorrectes, retorna la vitalitat física, enforteix i eleva l´esperit». Així va definir aquesta tècnica el seu creador, Hubertus Joseph Pilates. Aquest mètode, també anomenat Contrologia, consisteix en un entrenament físic i mental que es basa en l´enfortiment del centre d´energia, és a dir, la musculatura del tronc inferior, que actua com estructura subjectant i reforçant la resta del cos. A partir d´aquí es treballa tot el cos, enfortint-lo i allargant-lo al mateix temps. Els diferents elements de les classes de terra i els aparells ajuden a assolir els objectius d´enfortiment a partir del centre. «Al cap de poc de participar-hi es comença a sentir i entendre el significat d´aquest centre d´energia», explica Blume.

Els beneficis

Per recomanació del metge, per necessitat d´alleugerar tensions i dolors que venen d´hàbits incor­rectes o per millorar la qualitat de vida són les principals motivacions que empenyen les persones a practicar aquesta disciplina apta per a tothom. «L´allargament i enfortiment de la musculatura, així com la flexibilització de la columna són objectius beneficiosos i gairebé necessaris per a persones de totes les edats i condicions físiques. Ajuda tant a esportistes d´elit com als que pateixen alguna lesió o patologia», apunta Blume.

El nom de Pilates procedeix del seu creador Hubertus Joseph Pilates. Un mètode d´entrenament físic-mental creat fa més de 80 anys que va anomenar Contrologia, per primar el control de la ment sobre el cos. Avui en dia, però, és conegut com a Pilates.

Tot i els anys, la disciplina ­segueix els mateixos principis que el primer dia. «Si es barregen dis­ciplines, es perd l´originalitat del ­mètode i hauria de deixar de dir-se pilates», apunta Blume. Les classes que imparteixen al centre Pilates Girona mantenen la màxima ­fidelitat al mètode original: grups molt ­reduïts que ajuden que les classes puguin ser el més individualitzades possible, així com comptar amb un ambient familiar i un tracte proper entre professors i alumnes.