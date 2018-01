A mesura que ha anat evolucionant la modalitat de la fisioteràpia, ha crescut el nombre de tècniques que els professionals tenen a disposició per tractar les patologies dels pacients. Entre aquestes tècniques hi ha les teràpies manuals, manipulacions realitzades amb les mans pel mateix fisioterapeuta, bé sigui per avaluar al pacient o per tractar-lo.

Les teràpies manuals són una de les formes de curació més esteses que es coneixen. Una tècnica que reequilibra el cos tant en l´aspecte físic com en l´emocional i que es duu a terme al centre FisioHolístic de Palamós. Les teràpies manuals proporcionen un augment del benestar i de la qualitat de vida del pacient, combat l'insomni, relaxa la musculatura i les contractures, cura l´estrès i l'ansietat, reactiva la circulació sanguínia i limfàtica, redueix el temps de la recuperació muscular, dona més elasticitat als teixits musculars, preveu lesions, millora l'elasticitat de la pell i té efectes reafirmants, millora la mobilitat articular, disminueix el cansament associat a la fatiga muscular i produeix una millora general de l'estat físic-emocional. La multitud d'estudis científics avalen els beneficis de la teràpia manual, però aquest no és un concepte nou, ja que si ens centrem en els seus orígens el primer document escrit sobre teràpia manual es remunta a la Xina fa 3.000 anys. Al llarg de la història moltes cultures diferents s'han beneficiat dels efectes de la teràpia manual i molts científics que ho han demostrat continuen demostrant la gran varietat de beneficis que aquesta tècnica aporta.