L'impuls de les renovables

Després d'anys de moratòria renovable, les subhastes del 2016 i 2017, així com la possibilitat d'acudir directament al mercat gràcies a la reducció de costos, obren a Espanya una nova etapa per a les energies renovables. Les comunitats autònomes impulsen una revolució energètica renovable que utilitza energia autòctona i neta, alhora que crea indústria, ocupació i riquesa a les regions.

Els objectius vinculants per al 2020, quan un 20% de l'energia ha de ser renovable, i els que s'estan debatent a la Unió Europea per al 2030, on és molt possible que es fixi un objectiu del 30% o superior, després de les postures fixades pel Consell (27%) i el Parlament Europeu (35%), marquen un escenari de futur de desenvolupament en què Espanya donarà importants passos per a un millor aprofitament del seu potencial renovable.

Les diferents comunitats autònomes estan posicionant-se de cara a la innovació de les renovables. Només les subhastes impulsades pel govern espanyol i celebrades el 2016 i 2017 impliquen la possibilitat d'instal·lar 8.700 megawatts de nova potència renovable que implicaran inversions de l'entorn de 8.300 milions d'euros i generarien prop de 90.000 llocs de treball durant la fase d'instal·lació. Inversions, indústria i llocs de treball en un sector de futur que les comunitats autònomes estan intentant atreure de forma activa.

Dels prop de 90.000 llocs de treball –directes i indirectes– que es generarien, més de 51.700 serien en el sector eòlic i més de 4.600 en la bioenergia. El sector fotovoltaic podria superar durant la fase d'instal·lació els 33.400 llocs de treball, 28.000 directament lligats a les subhastes. Després d'aquesta primera fase d'instal·lació, més de 18.000 llocs de treball serien permanents, vinculats a la fase d'operació i manteniment de la nova potència instal·lada.

Les subhastes de potència elèctrica no són l'única opció de desenvolupament de les renovables a mitjà termini. La potència elèctrica a mercat o els usos tèrmics en sectors difusos són altres formes de generació de les renovables que les comunitats estan impulsant.

Tot i els esforços de les diferents comunitats autònomes i l'atracció que les noves subhastes suposen per a les inversions, el sector renovable segueix sumit en la improvisació, alternant anys de moratòries i de gran concentració de subhastes, tal com explica l'Associació d'Empreses d'Energies Renovables (APPA). «Una planificació energètica a mitjà i llarg termini hauria perllongat en el temps de forma ordenada els projectes, generant ocupació de qualitat i hauria tingut en compte les necessitats de desenvolupament i els recursos renovables de les comunitats autònomes», afegeix en una nota APPA.