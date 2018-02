Afavorir la mobilitat a l'espai transfronterer Espanya-França

Gràfic on s´instal·larà la terminal de Vilamalla

Gràfic on s´instal·larà la terminal de Vilamalla DdG

El projecte Trails, el desenvolupament i promoció de la terminal de Vilamalla, tira endavant. El 31 de gener de 2018 es va resoldre definitivament la inclusió del projecte en la convocatòria del programa POCTEFA (acrònim del programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra). Es tracta d'un programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres països.

CIMALSA lidera el projecte Trails d'un pressupost d'1.351.873 euros, subvencionat un 65%, amb un període d'execució fins al novembre de 2020 i participat per socis catalans i francesos. Aquest projecte inclou el desenvolupament i promoció de la terminal de Vilamalla com a peça clau pel trànsit transfronterer multimodal i la promoció de nous serveis ferroviaris de mercaderies mitjançant el Comitè de Serveis Multimodal, al qual també pertany CIMALSA.

Actualment ja s'han signat diferents acords amb empreses privades que mostren el seu interès i compromís en l'ús de la terminal de Vilamalla com a part de la seva cadena de transport de mercaderies. La terminal està operativa en ample ibèrica, si bé, a l'abril del 2017 el DTES va iniciar els treballs de redacció del projecte constructiu per implantar l'ample UIC a Vilamalla, projecte que es fa amb la participació activa de CIMALSA i d'ADIF. Es preveu el lliurament d'aquest treballs abans de l'agost del 2018. La implantació d'ample UIC potenciarà Vilamalla i el tràfic multimodal de mercaderies de Catalunya.

Els objectius específics del projecte Trails són diversos. El primer consisteix a oferir solucions efectives al gran dèficit de multimodalitat i quota ferroviària en el transport de mercaderies a la frontera francoespanyola de la Jonquera. Amb aquest projecte també es vol facilitar la identificació de noves rutes de transport transnacional ferroviàries, tant en millora de l'oferta com en nombre d'enllaços i oferir suport efectiu a la consolidació del transport de mercaderies per a serveis multiclient i multiproducte. Trails també pretén donar major interoperabilitat de les infraestructures ferroviàries, així com coordinar estratègies de planificació d'infraestructures logístiques i serveis de suport a la multimodalitat de Catalunya i Occitània.