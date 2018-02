Pròxima limitació ara per als camions: l'N-340

La pròxima carretera catalana on s'aplicarà una restricció de la circulació de camions és l'N-340, al seu pas per les Terres de l'Ebre i Tarragona. La Generalitat i el Ministeri de Foment van acordar l'estiu passat la desviació obligatòria i bonificada de tots els vehicles pesants a partir de l'1 de gener del 2018. Mesura que encara no s'ha fet efectiva.

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va refermar aquesta setmana el seu compromís per fer efectiu el desviament obligatori de camions de la carretera N-340 a l'autopista AP-7 als trams ebrencs i penedesencs de la via. Tot i això, el ministre va admetre que no està «en disposició de donar un data» i que només pot garantir «la màxima celeritat» a l'hora d'activar la mesura. De la Serna va insistir que el tràmit és «llarg» perquè inclou informes interns i del Consell d'Estat i diversos acords, entre els quals amb la concessionària Abertis.

El ministre va rebutjar les crítiques que va rebre el govern espanyol per l'accident ocorregut el passat 4 de febrer a l'N-340 al Vendrell, que va deixar tres víctimes mortals. En aquest context, De la Serna va titllar «d'injust» i «irresponsable» traslladar a l'executiu espanyol la responsabilitat de no haver posat en marxa la mesura en un termini que considera «inasssumible i impossible».

Segons un estudi impulsat pel departament de Territori i Sostenibilitat, el desviament dels camions de l'N-340 a l'AP-7 no encariria el cost per als transportistes. El tram entre L'Hospitalet de l'Infant -al Baix Camp- i Benicarló -a Castelló-, de 87,9 quilòmetres per l'autopista AP-7 surt més econòmic per a les empreses de transport de camions que el mateix trajecte de 91,5 quilòmetres si es fa per la via de la N-340, sempre i quan la desviació de camions cap a l'autopista estigui bonificada amb un acord entre el Ministeri de Foment i la Generalitat. Així ho mostra el resultat d'un estudi elaborat per Barcelona Tech de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La reivindicació d'aquesta desviació es manté per la necessitat de fer efectiva aquesta mesura i reduir al mínim el nombre d'accidents de trànsit que acaben amb víctimes mortals en aquest tram de la N-340.

L'estudi justifica la viabilitat de la mesura per a les empreses de transport i demostra que aquestes companyies de logística fins i tot els sortiria més barat anar per l'AP-7 que per l'N-340, «sempre i quan el tram estiguis bonificat» per un acord entre la Generalitat i Foment.

La bonificació pactada fins ara entre el Ministeri i la Generalitat preveu una reducció del peatge entre el 42,5% i el 50% en els desplaçament locals. Les empreses de transport de Tarragona demanen que aquesta bonificació arribi fins el 75%, un percentatge que ja és una realitat en altres trams de la xarxa viària espanyola amb una gran sinistralitat. L'estudi indica que per autopista es fan menys quilòmetres, a una velocitat més constant i amb menys combustible i amb un menor temps de trajecte, cosa que deixa com a resultat final que el cost del transport sigui més econòmic per autopista que per la via convencional.