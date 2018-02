El nombre de viatgers al transport públic gironí creix i les tarifes es congelen per quart any consecutiu. L'Autoritat Territorial de Mobilitat de l'àrea de Girona (ATMG) va acordar a finals d'anys congelar els preus dels bitllets per desplaçar-se amb transport públic el 2018.

La decisió afecta els busos urbans, els interurbans i els trens Regionals que donen servei a la rodalia de Girona. Tot i això, la T-10 gironina continuarà essent més cara que el títol equivalent a l'àrea metropolitana, on val 10,20 euros des de l'1 de gener.

La congelació tarifària es pot fer, segons explica l'ATMG, perquè les administracions mantenen les seves aportacions a l'operativa del servei. Això es tradueix en que es poden mantenir preus pels diferents bitllets i les bonificacions. Els nens i nenes d'entre 4 i 12 anys tenen el títol gratuït amb la T-12 i, a més, hi segueix havent títols bonificats per a famílies monoparentals o nombroses i persones en situació d'atur.

Quatre de cada deu desplaçaments amb transport públic a Girona i rodalies es fan amb la T-10 o T-10/30 (que permet fer deu desplaçaments però limitats a 30 dies des de la primera validació). El preu d'aquests abonaments es queda, respectivament, en 10,70 euros i 9,50 per als bitllets d'una zona i els 29,50 i 23,50 per als de tres zones.