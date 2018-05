«Els contes i les metàfores fan qüestionar realitats, conviden a la reflexió i transmeten valors»

La Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA van celebrar la gala del 37è Concurs BBVA de Dibuix Escolar, amb l'objectiu de servir d'estímul per desenvolupar les habilitats i capacitats dels alumnes de Primària en l'àmbit del dibuix i la il·lustració. Els dibuixos han estat inspirats en sis contes de convivència escrits per Júlia Prunés.

De què tracten aquests sis contes?

Aquest és el tercer any que la Fundació d´Antigues Caixes Catalanes em demana que escrigui els contes per al concurs, per acostar l´Educació Emocional als nens i a les nenes de Catalunya. Primer van ser 6 contes per aprendre a ser feliços, després, 6 contes per créixer, i aquest any, 6 contes de convivència. Així que parlen de gestió de conflictes, de respecte a la diversitat, d´empatia, comunicació, cooperació... I, ja he començat a escriure els de la propera edició, que seran 6 contes de vida, sobre l´amor, la família, la vida, la mort...

Els contes d´enguany parlen de diversitat, discriminació i de prejudicis. Per què va escollir aquests temes?

Vaig escollir aquesta temàtica perquè conec el món de l´escola de prop i sé que agraeixen disposar de recursos que els permetin parlar-ne i treballar-ho a classe. Últimament es parla molt de l´Educació Emocional i de la necessitat d´estratègies per millorar la convivència en els centres escolars, de fet, jo em dedico precisament a això. Els contes són la meva aportació des d´una vessant artística.

Com s´expliquen aquests conceptes a través dels contes?

Doncs a través de situacions en les quals es puguin veure reflectits, experiències que els són familiars en les quals surten personatges amb els quals s´identifiquin i que els porten a reflexionar i a qüestionar-se com ho solen resoldre en el seu dia a dia. Aportant-los propostes alternatives i perspectives que potser no es plantejarien d´una altra manera, i alhora, utilitzant un vocabulari i llenguatge positiu i integrador.

Són els contes la millor forma per tractar temes d´educació emocional davant del públic infantil?

Els contes i les metàfores sempre s´han utilitzat per qüestionar realitats, per convidar a la reflexió i per transmetre valors. Són un bon recurs per tractar qualsevol tema, especialment amb els infants, que encara conserven una connexió molt especial amb el món de la fantasia.

Són contes escolars, és a dir, que es poden treballar a les escoles. Com?

Quan em van fer el primer encàr­rec vaig demanar si podia crear un espai a la xarxa on penjar propostes i recursos perquè els mestres poguessin treballar-los a l´aula i així va néixer el bloc www.contesperaprendreaser.blogspot.com, on es poden trobar els 18 contes que he escrit fins ara, acompanyats d´uns dossiers on explico les bases teòriques segons les quals s´ha escrit cada conte i els plantejo reflexions i recursos per treballar a l´aula.

Per què és important desenvolupar un projecte com és el Concurs BBVA de Dibuix Escolar?

En una era tan tecnològica com la nostra, potenciar les arts plàstiques i la lectura és imprescindible! I si a això s´hi suma un treball emocional que enriqueixi i millori la convivència dels nostres infants, ja té un valor incalculable.