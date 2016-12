Desapareixen 100 immigrants en un naufragi al Mediterrani

n Un centenar d'immigrants van desaparèixer dijous en naufragar quan navegaven pel Mediterrani, segons va denunciar la portaveu de l'agència de Nacions Unides per als Refugiats (Acnur) al sud d'Europa, Carlotta Sami. «Almenys altres cent morts en les últimes hores», va escriure a Twitter la portaveu, que va afegir que amb aquest succés les víctimes mortals en el que portem d'any al Mediterrani superen les 5.000 persones.

Acnur basa aquestes dades en el testimoni d'alguns immigrants salvats dijous per la Guàrdia Costanera italiana i que refereixen que dues llanxes pneumàtiques carregades de persones es van enfonsar, fent que molts dels seus passatgers caiguessin al mar. Sempre d'acord amb els testimonis, en la primera embarcació viatjaven entre 120 i 140 persones, moltes d'elles dones i nens, i d'ells únicament van sobreviure 63. A la segona embarcació hi havia unes 120 persones, de les quals 80 van ser salvades per la Guàrdia Costanera italiana.

L'agència de l'ONU considera que aquesta nova tragèdia «evidencia que els Estats europeus han d'ampliar urgentment la possibilitat d'admissió dels refugiats».

Acnur va destacar que aquest any ha estat el «pitjor de tots» a causa del nombre de víctimes mortals registrades al mar, més de 5.000, el que deriva en una mitjana de 14 morts per dia, «el nombre més alt mai registrat mai».

L'agència va denunciar que aquest «augment alarmant de morts» sembla estar vinculat a «la cada vegada pitjor qualitat de les embarcacions utilitzades».

Itàlia, pont natural entre Àfrica i Europa, registra un elevat flux migratori procedent sobretot de les costes de Líbia. Aquest any ha estat rècord pel que fa al desembarcament d'immigrants, en haver-se registrat 179.525 arribades, segons les dades del Ministeri d'Interior actualitzades el 22 de desembre. Això implica un augment del 19,02% respecte el 2015 (150.841) i d'un 7,20% en comparació amb 2014 (167.464).

Per part seva, el Consell d'Estat, la màxima instància administrativa de França, va ordenar al primer ministre del país establir una nova dotació monetària per als demandants d'asil, per considerar «insuficient» el complement de 4,2 milions euros.

L'organisme va emetre la resolució després d'analitzar un decret de juliol de 2015 aprovat pel Govern socialista relatiu a la «reforma del dret d'asil», en el qual es determinen les condicions de sol·licitud d'immigrants sobre els beneficis.